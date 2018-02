Cada trabajador falta a su puesto tres días al año de forma injustificada

De profesión, ‘bajista’, algo que no hace referencia a un músico sino a aquella persona que usa todas las estrategias habidas y por haber para no ir al trabajo. Pero, eso sí, cobrando. Que le pregunten si no a ese funcionario de la Diputación de Alicante que fue noticia hace poco por estar prácticamente 15 años sin aparecer por el centro psiquiátrico en el que trabajaba. Ante informaciones como esta, los empresarios defienden tratar en el ámbito de la negociación colectiva que acaba de comenzar un absentismo laboral que va ‘in crescendo’ conforme crece la recuperación económica, a fin de ligarlo de alguna manera a los incrementos salariales. En este sentido Ford propuso a los sindicatos un alza del 5% en tres años, pero casi la mitad condicionada a que se cumpla en la fábrica el ratio del absentismo, algo que rechazaron UGT y CC OO.

Eso sí, aunque hagan mucho ruido, son pocos en realidad los que no acuden a diario a su puesto, y menos todavía los que lo hacen de forma injustificada: de media no llegan a tres días al año por trabajador. Pero el equivalente al 5% de los trabajadores (algo más de 830.000) no pisó ni un solo día su oficina en 2016 por encontrarse de baja, según el VI Informe de Adecco sobre absentismo laboral. Un porcentaje que tocó mínimos en 2013, el peor año de la crisis (entonces se redujo a 661.000 trabajadores). Desde entonces ejercicio a ejercicio ha ido aumentando.

El absentismo laboral (ausencias, excluidas vacaciones y fines de semana) ha crecido casi ocho décimas desde 2013 hasta alcanzar una tasa del 4,8% en 2016, el mismo nivel de 2008. La causa principal se debe –según el citado estudio de Adecco– a las bajas por incapacidad temporal (IT), que descendieron mucho con la crisis pero en estos últimos años suben.