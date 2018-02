Pasión por el diseño gráfico

El joven zaragozano Javier Lapuerta siempre tuvo claro que quería montarse su propio estudio de diseño gráfico porque, como reconoce, su pasión es lo gráfico, lo visual. Así que tras finalizar sus estudios en la Escuela Superior de Diseño de Aragón y trabajar en varios estudios en Zaragoza, decidió crear en 2012 Detalier junto a un socio (que también venía del campo del diseño gráfico). "Estaba de maravilla en mi trabajo, pero si no creaba mi propia empresa ya no lo iba a hacer. Tiré para adelante y nunca me he arrepentido", asegura.