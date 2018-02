Nunca lo planeó, pero hace un año decidió aceptar el encargo de la editorial Planeta y entonces ha sumado a sus especialidades de podólogo y empresario una nueva faceta, la de escritor. José Víctor Alfaro, el oscense que creó con su hermano Javier la compañía Podoactiva, verá desde el próximo martes su nombre en librerías de toda España con su obra ‘Todo comienza por un paso’. "No es un libro científico, de esos destinados a podólogos, sino que va dirigido al gran público, queremos que sea práctico, por eso hay muchos consejos sobre cómo pisar, cómo atarse la zapatilla o qué calzado utilizar", apunta el pujante emprendedor al hablar de cómo aceptó el reto de Roger Domingo, responsable de Alienta, marca del grupo Planeta, para lanzarse a esta aventura. Con un cuartel general en el parque Walqa de Huesca, donde su compañía ha ampliado sus instalaciones al ocupar el antiguo edificio del Salud para incorporar una nueva línea de producción de plantillas más moderna y seguir apostando por la I+D, y sin dejar de viajar de modo continuo, Alfaro ha sacado tiempo para estrenarse con la pluma (o el ordenador). Eso sí, fiel a su interés en las nuevas tecnologías, del libro pueden verse vídeos en realidad aumentada con una ‘app’ que reconoce las fotografías. ‘Todo comienza por un paso’ se presentará en Madrid el 20 de este mes en un acto en el que participará el que ha prologado la obra, el empresario, humorista y actor Mago More. Los derechos de autor del libro irán a proyectos solidarios con los que colabora Podoactiva, los de la ong oscense Entarachen Vols, vinculada a los Salesianos y con iniciativas en Etiopía, y ‘Football for Life’, que trabaja en la India con Pedro Herráiz, de Cooperación Internacional. Alfaro tiene a muchos clientes famosos, pero ellos no aparecen en el libro, aunque algunas frases sobre el podólogo oscense sí se han publicado para su promoción. José Mota, por ejemplo, dice que "es un genio" y Álvaro Morata, que "es el Steve Jobs de los pies".