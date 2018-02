Ana Sánchez: "PSA tiene que confimar el Corsa cuanto antes"

¿Cómo valora CC. OO. el 58% de apoyo obtenido por los firmantes en esta negociación tan difícil?

Si hubiera que hacer una valoración de la gente que ha confiado en nuestra negociación, este no sería el resultado. Este es el resultado de la gente que se creía que el Corsa se iba y la gente que no se lo creía. Es verdad que los tiempos eran muy rápidos. Pero los que decían ‘no me lo creo’ pensaban ‘esto no te va a servir para darte cosas que son mías’ y los que sí veían un riesgo real, decían ‘te voy a dar un poco’. El grado de apoyo se refrenda en una elecciones sindicales, pero en este acuerdo, insisto, lo que se votaba era el crédito que se daba a llevarse el Corsa.

¿Qué habría pasado de salir el ‘no’? ¿Qué habrían hecho?