Opel no estará en el Salón de Ginebra "para ahorrar costes"

Opel no estará en el próximo Salón del Automóvil de Ginebra, que se celebrará en marzo próximo y es cada año una de las dos citas más importantes del sector en Europa (la otra tiene lugar en septiembre y se realiza un año en París y el siguiente en Fráncfort) "para ahorrar costes", según apuntaron fuentes de la compañía. La marca alemana rompe así una tradición de años, la de asistir siempre a los dos certámenes europeos, en esta ocasión porque no tiene un modelo nuevo que valga la pena presentar, ya que los últimos importantes que ha sacado al marcado –el Crossland X, el Grandland X, el Insignia Grand Sport y Sports Tourer– se exhibieron por primera vez en Ginebra o Fráncfort en 2017.

Fuentes de PSA indicaron que la ausencia de Opel en el próximo Salón de Ginebra se enmarca en la estrategia del grupo francés de acudir a los certámenes solo si se está seguro de que vale la pena por su rentabilidad. "Acudir a un salón como estos es muy caro y en el grupo PSA ya no se malgasta el dinero, solo se hace el esfuerzo si resulta rentable y encaja en su estrategia de márquetin", apuntaron. En la cita suiza, en cambio, sí estarán otras marcas de la multinacional como Peugeot y Citroën.

Todas las marcas del grupo francés acudían siempre a los salones, pero desde la llegada de Carlos Tavares a la presidencia, hace unos tres años, las estrategias ‘back to the race’ (vuelta a la carrera) y ‘push to pass’ (empujar para pasar) se han centrado en apostar claramente por la rentabilidad. "El ‘status quo’ en PSA ha cambiado y es por ello que el grupo, que hace cuatro o cinco años perdía dinero, ahora es rentable", explicaron desde la firma.