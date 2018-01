La plantilla, muy dividida, ante la consulta sobre el preacuerdo

"Incierto". Así se ve a estas horas el resultado que pueda tener la consulta en la que la plantilla de Opel Figueruelas ha de decidir si vota si o no al preacuerdo de convenio alcanzado en la noche de este lunes por dirección y comité de empresa.

Mientras algunos indican resignados que no queda otra que votar que sí, otros se muestran muy enfadados con la esta negociación "in extremis" bajo la amenaza de la dirección de llevarse el Corsa.

"Yo soy de una contrata. No puedo votar, pero de hacerlo votaría lo que vaya mejor a la planta. Hay que pensar en el futuro y las muchas personas que dependen de esta fábrica", ha dicho Edwin Rodríguez poco de entrar a trabajar. "Yo solo quiero que la planta continúe aquí y haya trabajo", ha añadido.

El resultado saldrá muy empatado, "casi al 50%, ha apuntado Miguel Ángel Alfranca, que lleva 30 años en la factoría. En su opinión, es lamentable haber tenido que llegar a este "mal acuerdo" que "acaba con años de lucha y reivindicaciones".

"El ambiente está muy turbio y enrarecido", han dicho otros trabajadores, que alegando llevar prisa por incorporarse a su puesto, ni siquiera han querido pararse a dar su opinión ante los medios de comunicación.

"Cuando se meten los políticos, se torpedea la negociación. Ya pasó con Bandrés y el Meriva y ahora ha sucedido lo mismo con Lambán. Tenemos la peor rebaja salarial de los últimos convenios", ha criticado por su parte Rafael Sánchez. "Nos quieren llevar a una esclavitud económica y unas condiciones laborales penosas, trabajando los sábados por la tarde gratis y dejándonos sin vida social y familia". Muy crítico con el preacuerdo que entre este martes y miércoles votará la plantilla, se ha preguntado "¿qué futuro les vamos a dejar a las nueva generaciones con contratos de 20 horas y ninguna seguridad?".

"No sé lo que va a pasar, si va a salir el 'sí' o el 'no', pero creo que debería haber más opciones que esta rebaja de condiciones que no es lo que quiero", ha dicho por su parte María Luisa Solares, otra trabajadora de una contrata de Opel.

"Lo que hemos luchado durante 30 años que llevo aquí se está yendo al garete", ha dicho Cristina Gracia, una empleada que entró con 20 años a la factoría zaragozana. "Creo que la consulta va estar muy reñida porque la gente de cadena está muy preocupada. No hacen sino subirles los ritmos de trabajo".

"El obrero siempre pierde, pero también hay que mirar al futuro", ha manifestado Luis Jiménez, que lleva 33 años en la planta.

"La cosa está muy incierta. No se sabe qué pasará. La plantilla está muy dividida", ha dicho Ángel, otro empleado que ha preferido no dar su nombre.

Este mismo martes por la mañana, Antonio Cobo, director general de la planta, les ha remitido otra carta personal a los empleados pidiéndoles que den respaldo al preacuerdo alcanzado porque es la única vía para atar el futuro.

Otro trabajador Alberto ha mostrado su confianza en que salga el no. "El acuerdo es malo. Empeora la cantidad y la calidad del trabajo. Nos toca trabajar los sábados y perdemos dinero", ha dicho.

"No se puede hipotecar así el futuro de tanta gente que depende de Opel. Si aceptamos esta rebaja salarial encubierta, qué pasará dentro de cinco años", ha reflexionado otro trabajador.

En general caras largas y pocas ganas de hablar con la prensa de una plantilla, harta de sacrificios y que ahora se enfrenta a una decisión muy difícil fruto de una negociación que ha tenido en vilo a toda la sociedad aragonesa.