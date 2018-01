El Clúster de Automoción confía en "el sentido común" de la plantilla de Opel

El Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), entidad que agrupa a buena parte de las industrias auxiliares de automoción que operan en la Comunidad Autónoma, valoró este martes el preacuerdo alcanzado la noche anterior por la dirección de Opel España y los representantes de los trabajadores para cerrar el convenio colectivo que regirá los próximos años en la factoría de Figueruelas. Un convenio, cuyo documento apoyan UGT, CC. OO. y Acumagme y con el que se garantiza la continuidad de la factoría, que este martes está siendo sometido a referéndum entre los trabajadores de Figueruelas.

"Confiamos en que la plantilla tenga sentido común, y sabemos que lo tendrá porque siempre ha demostrado que es una plantilla comprometida con su proyecto, su región y su empresa", señaló Benito Tesier, presidente de CAAR.

Tesier se mostró convencido de que la plantilla apoyará el preacuerdo alcanzado tras cuatro intensos días de negociación, porque, además, dijo el máximo responsable del clúster, "no hay alternativa, no hay plan B, y sin Corsa y con una planta con la mitad de la producción no es viable". Y si Opel no lo es, "es un drama" para las empresas auxiliares, destacó Tesier.