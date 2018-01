Dirección y comité de Opel acercan posturas y seguirán negociando un posible acuerdo

¿De no alcanzarse un acuerdo de convenio, PSA cumplirá su decisión de llevarse el Corsa de la fábrica de Figueruelas? La respuesta, a tenor de las palabras pronunciadas en Zaragoza por Rémi Girardon, número dos del grupo francés, parece ser sí y en ese caso sería irreversible. "Sin acuerdo de competitividad, no hay inversiones", recalcó el jueves ante el presidente Javier Lambán.

Con este ‘o lo tomas o lo dejas’ y el enfado de los trabajadores, el comité y la dirección se enfrentaron este viernes a una maratoniana negociación con un plazo muy apretado, que se acaba pasado mañana, el lunes 29. Presionados por ambos flancos y por un reloj ya en tiempo de descuento, los sindicalistas se encerraron al mediodía con los responsables de Recursos Humanos de la fábrica y no salieron hasta 30 minutos después de la medianoche. Según pudo saber este diario, se acercaron posturas sobre todo en el plan industrial, ya que la empresa se habría comprometido a que cualquier inversión en nuevos modelos garantice la producción de 478.000 coches, que es la capacidad máxima de Figueruelas, y también a estudiar un plan de rejuvenecimiento de la plantilla a partir de 2018, sin concretar detalles de la misma.

Al parecer, Opel suavizó algo su última propuesta, la del 18 de enero, en materia salarial. Si entonces planteó para los tres primeros años de convenio una congelación salarial y para los dos siguientes solo el 50% de subida del IPC, ahora habría dejado en solo dos los años sin subida y tres los de incremento. Sin embargo, no se habría movido en la reducción de pluses ni festivos ni en la prima variable. Tampoco habría mejorado la compensación por los turnos adicionales al saltar de 15 a 18 de lunes a sábado en la línea 1. En esa negociación se avanzó algo pero no lo suficiente para hacer posible un acuerdo, en el que seguirán trabajando mañana a partir de las 10.00. También se habló de los cinco puntos que el comité de empresa considera imprescindibles, entre ellos el plan industrial, en el que se avanzó; la reactivación del contrato relevo con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018, si bien ahora la empresa lo compensaría al 75% y no al 85% como hasta ahora; y también se minimizó algo la pretensión de Opel de que las nuevas contrataciones se hicieran ya de acuerdo a las tablas salariales de PSA. En definitiva, poco avance, ya que a los sindicatos les hubiera gustado llevar hoy a sus asambleas una propuesta que posibilitase más el acuerdo, pero al menos las partes han abandonado el enrocamiento que hizo que el presidente de Aragón, Javier Lambán, les llamara a capítulo para que se sentaran a negociar.