El alcalde de Figueruelas insta a la "responsabilidad" de la dirección de Opel y sindicatos para llegar a un acuerdo

“Lo que depende de esta negociación es el futuro de muchísimos miles de familias y en mi cabeza no cabe que no pueda haber un punto de acuerdo. Estoy seguro de que lo va a haber”. Ese es el sentir expresado esta mañana por el alcalde de Figueruelas, Luis Bertol (PP), que ha instado a la “responsabilidad” de todas las partes para que lleguen a pactos por el bien de los puestos de trabajo y la economía de toda una región.

“Desde el Ayuntamiento de Figueruelas estamos viviendo estos momentos con muchísima incertidumbre y preocupación, como no podría ser de otra manera. Pero también tenemos la esperanza y la seguridad de que hay margen de maniobra. Siempre ha habido acuerdos entre trabajadores y empresa y así se ha demostrado en los últimos 35 años de vida de esta factoría”, ha dicho.

En cuanto al plazo límite fijado por la dirección de Opel (hasta el lunes) de llegar a un pacto con los sindicatos, Bertol ha apuntado que tiene “la completa seguridad” de que después de la reunión que esta mañana mantienen las partes en la planta zaragozana “va a haber acercamientos”. “Y, después, espero que durante el fin de semana, el lunes o el martes podamos llegar a un acuerdo que se pueda llevar a la plantilla y que todo el mundo lo vea con buenos ojos. Al final en una negociación ambas partes tienen que tomar decisiones, hacer cesiones y llegar a un acuerdo común que sea beneficioso para todos”, ha subrayado. “Y, aunque el tiempo apremia porque son muy pocos los días que dan de margen para negociar, es cierto que si ambas partes tienen el compromiso de llegar a este pacto es posible que en tres o cuatro días podamos tener un convenio para firmar en Figueruelas”, ahondó.

Luis Bertol también ha dejado claro que Opel-Corsa y Figueruelas forman parte de “un matrimonio sólido e indisoluble” y que no contempla la posible salida de ese modelo de la factoría ante el anuncio hecho por el Grupo PSA/Opel. “Sería una catástrofe. Ese matrimonio tiene muchísimas repercusiones. El Corsa es el vehículo más vendido de Opel. Es nuestro tesoro y si sale de Figueruelas perderíamos un importante aliado, el más importante de todos. Ese matrimonio tiene que permanecer así durante muchísimo tiempo, no hay opciones y no tengo la menor duda de que va a seguir vigente durante muchísimos años”, ha dicho. El alcalde popular ha insistido en que el Opel Corsa es un coche muy popular, de un segmento pequeño y del que se ha vendido muchísimo. “Si perdemos su producción, perderemos muchísimas oportunidades”, ha añadido.

Además, Bertol ha recordado que la influencia del PIB de Opel España en Aragón es "monstruosa". "No nos podemos permitir el lujo de perder esta cantidad de dinero que se maneja en la Comunidad derivada de la fabricación de automóviles en Figueruelas. El impacto en Zaragoza sería de muchísimos miles de puestos de trabajos directos e indirectos y de todas las áreas de negocio e industriales que rodean a lo que es la factoría", ha subrayado.