Nuevo accidente mortal de un trabajador en Bárboles

Un trabajador de 55 años, D. B., natural de Caspe, ha fallecido este jueves sobre las 13 horas de un infarto fulminante mientras realizaba una operación de limpieza de extracción de hormigón adherido en el interior de una cuba en la planta de áridos que el grupo Mariano López Navarro tiene en Bárboles (Zaragoza).

Según fuentes sindicales, "el trabajador, un conductor de la empresa, estaba picando hormigón en el interior de la cuba cuando ha sufrido el infarto". Al parecer, un compañero al no escuchar el percutor le habría llamado y al no responderle y mirar dentro de la cuba, se lo habría encontrado ya muerto. Aunque intentaron reanimarle, no pudieron hacer nada.

La Federación de Industria y Construcción de UGT señala que habrá que esperar al informe de Inspección de Trabajo para aclarar realmente lo sucedido en este accidente que engrosa la negra estadística de muertes en el trabajo. Según datos recientes proporcionados por UGT, 2017 se cerró con 26 accidentes laborales mortales, tres de ellos 'in itinere'.