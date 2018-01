"Llevamos 15 años con amenazas"

Inquietud ante el futuro de la planta de Figueruelas tras el anuncio de paralizar la fabricación del nuevo Corsa, pero ante todo malestar con la dirección. Ese es el sentir general de los trabajadores de Figueruelas, donde los ánimos estaban ayer muy caldeados. "Si piensan bajarse a Marruecos o a otros países que vayan y comparen si los empleados están a la altura de nuestra fábrica", dijo muy dolido Jesús Puri, que lleva trabajando ahí 35 años. "Hemos sacado adelante todos los proyectos y apoyado a la empresa en sus decisiones económicas y en todos los aspectos. Esto ha costado mucho dinero público. ¿Y en qué lo han aprovechado? Pues en las circunstancias que todos conocemos", añadió.

"Estamos haciendo muchos más coches con menos gente. Eso es lo que está pasando. Llevamos muchos años bajándonos los pantalones y es el momento de cortar", apuntó, por su parte, Luis Modrego. Y es que los empleados de Figueruelas (hoy unos 5.500) consideran inasumibles las medidas que fueron planteadas por la dirección en la mesa de negociación del convenio colectivo.

"La gente de la calle tiene que saber que el trabajador de Opel no exige nada extraño. Aquí se trabaja a destajo. No hay nadie que pare excepto a lo mejor la dirección, que quizá esté ahora tomándose un café después de sus comidas. Llevamos desde 2002 cediendo económicamente y no podemos estar cediendo en todas sus pretensiones. No he visto ningún convenio que se entre a negociar valorando ellos a la baja un 6% del salario", explicó Alfredo Villarroya (35 años en la compañía), quien destacó que la plantilla tiene que estar tranquila "y seguir adelante" con el convenio vigente.