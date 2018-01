Gastón: "El futuro de PSA-Opel no depende de lo que pueda hacer el Gobierno"

La consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha asegurado este jueves que el futuro de la planta de PSA-Opel de Figueruelas "no depende de medidas que pueda llevar a cabo el Gobierno de Aragón", que "no puede ni debe ofrecer nada en absoluto a la empresa, porque no sería una negociación colectiva".