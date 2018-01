Lambán anuncia su intención de convocar urgentemente a dirección y comité de empresa de Opel

"Esto nos abocan a situación muy complicada, yo diría que grave. Acabo de hablar con la consejera de Economía, Marta Gastón, para que organice de la forma más urgente un encuentro con la dirección y el comité de empresa para valorar la gravedad de la situación" , ha dicho Lambán.

A su juicio, "este desencuentro trasciende con mucho lo que es el efecto en la propia planta de Opel Figueruelas y tiene unos efectos que van mucho más allá", ha destacado, ya que "el sector de la automoción en la región aragonesa depende en gran medida de Opel y también el conjunto de nuestra economía". De ahí, ha insistido en que el encuentro con las partes sea fundamental.

Asimismo, preguntado sobre si consideraba un chantaje el órdago lanzado por Opel a la representación de los trabajadores, ha respondido que no se atrevía a calificarlo. "Me atengo a los hechos y lo que he solicitado es organizar con urgencia la reunión. Nosotros no somos instancia mediadora sino defensores del interés general, muy respetuosos con las partes, pero la gravedad nos obliga a tratar de reconducir la situación".

Gimeno dice que si Opel no ensambla el nuevo Corsa en Figueruelas afectará a los ingresos de la Comunidad

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha afirmado este miércoles que si Opel/PSA decide no ensambla el nuevo modelo de Corsa en la planta de Figueruelas (Zaragoza) esta decisión "afectaría a la economía aragonesa" y a los ingresos de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha señalado que el presidente del Gobierno, Javier Lambán, "ya se ha puesto en marcha y ha tomado iniciativa", remitiéndose al jefe del Ejecutivo regional.

Los sindicatos de Opel han comunicado este martes a la dirección de la empresa la decisión de suspender la negociación del convenio colectivo, al rechazar la propuesta de la empresa, que ha anunciado que el nuevo modelo de Corsa podría ir a otra factoría.