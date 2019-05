Vuelve el IX 'Stock Car' a la Feria de Zaragoza con 1.600 coches

Lo que en plena crisis empezó siendo una feria de apoyo a un sector muy castigado que no podía vender un amplio ‘stock’ de coches que se le habían acumulado se ha convertido en la actualidad en un salón plenamente consolidado, el del vehículo de ocasión, seminuevos y km 0, que va ya por su novena edición y que congregará en varios pabellones de Feria de Zaragoza, del 18 al 21 de mayo (de 11 a 21 horas de manera ininterrumpida y con entrada gratuita), a más de 1.600 coches de todas las marcas.

Un escaparate con similar número de vehículos que en la edición anterior, pero con más espacio expositivo. "Algunos concesionarios han pedido más metros cuadrados, con lo que pasaremos de los 30.000 de la octava edición a los 40.000 de esta", comentó José Serón, responsable de la Comisión de Automoción de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

"Este año el objetivo sería vender el 50% de lo expuesto, 800 coches", una apuesta muy ambiciosa, reconoció Serón, teniendo en cuenta que en 2016 llegaron a vender 600. Este veterano profesional recordó el esfuerzo importante que hacen los concesionarios por vestir este gran escaparate. Anteriormente, contaban con el apoyo del departamento de Industria de la DGA pero llevan ya tres años, incluido este, en el que no reciben ningún tipo de ayuda. No obstante, la apuesta por consolidar esta cita anual es firme por parte de los actores implicados ya que la rentabilidad tanto para concesionarios como para clientes está asegurada, indicó. Y es que solo una vez al año, en un mismo espacio se pueden encontrar, con descuentos especiales y numerosas ofertas, este gran elenco de coches desde monovolúmenes a marcas de lujo, sin olvidar furgonetas y todo tipo de vehículo comercial. Serón destacó el "mejor momento" que vive la automoción gracias a unos estímulos –el plan Pive– que no deberían desaparecer. "Organizaciones como Ganvam o Faconauto están demandando al Gobierno la renovación de este plan de ayudas desde hace meses y esperemos que lo logren".