El CV Teruel pierde ante el Unicaja Almería (2-3) y el pase a la final se lo jugará este domingo

El CV Teruel tendrá que esperar a este domingo (18.30) para saber si va a disputar su undécima final de la Superliga masculina. El conjunto aragonés ha desaprovechado este sábado la primera oportunidad de sellar su pase a la última fase del 'play off' por el título ya que el eterno rival en sus duelos decisivos, donde en juego está una corona. El Unicaja Costa de Almería le ha arrebatado la victoria necesaria y ha prolongado así la serie de semifinales un día más en un vibrante partido que se ha resuelto al ‘tie break’ (2-3). Disgusto para los 300 aficionados que se dieron cita en Los Planos, y que a bien seguro arroparán este domingo al equipo de sus amores para empujarlo hacia un triunfo vital para seguir soñando. "Ninguno queremos empezar las vacaciones", sentenciaba al final del choque el técnico local, Miguel Rivera.

El CV Teruel tenía que abstraerse de todos los factores externos que han rodeado esta semifinal, que arrancó la semana pasada en el Moisés Ruiz de una forma un tanto polémica ya que la Real Federación Española de Voleibol –amparada en el reglamento– decidió dar el primer punto en juego a la escuadra aragonesa tras el positivo de un jugador del Almería. "Los dos equipos y los banquillos han hecho un ejercicio de deportividad y limpieza total, y esto hay que resaltar", destacaba el técnico naranja.

Y es este clásico del voleibol, el Unicaja Almería ha llegado con la cabeza más despejada que el bloque local. Los Planos, una cancha que se le atragantaba a Manuel Berenguel, ya no es tan maldita. El conjunto andaluz ha sabido jugar mejor y cometer menos errores que el CV Teruel. El conjunto ha acumulado muchos errores, demasiados no habituales, en saque, recepción y remate. Se ha atascado en ataque, con una irregular actuación atacante de su principal brazo ejecutor, Gavenda. No así en el otro lado de la red, donde un hombre con el mismo rol, Colito, ha terminado siendo la clave, como ha reconocido Rivera. "En un partido tácticamente muy rico, al final las individualidades han sido decisivas y desequilibrantes. Y ahí Colito nos ha hecho daño".

Partido de 'play off' de semifinal de Superliga de voleibol entre el CV Teruel y Almería. Antonio Garcia/Bykofoto

Una primera manga muy igualada, aunque con color naranja (17-13) se ha vuelto a trabajar por el bajo rendimiento ofensivo y recepción. El saque del Almería ha sido letal y el set ha caído de su lado (25-27). El CV Teruel ha sabido reaccionar al claro dominio almeriense durante el desarrollo del parcial (6-10, 14-18, 19-21), ajustando sus líneas y Gavenda despejando dudas (25-23). Con la moral elevada, el CV Teruel se ha llevado por la inercia positiva para mostrar su mejor versión, con una gran efectividad atacante y un bloqueo sólido (25-26). Pero la alegría ha durado poco, porque los locales han abandonado su regularidad para tropezar en los mismos fallos que le habían condenado de inicio (22-25), para que el Almería haya llevado el duelo a la suerte del quinto set. Primero ha golpeado el equipo visitante (3-5) y el Teruel ha remontado para poder abrochar el partido de forma clara (9-6), pero sin ser contundente. Lo que ha aprovechado el Unicaja para poner la directa y sellar la victoria y forzar el tercer y definitivo duelo por el ansiado billete a la final.

Ficha técnica

CV Teruel : Parres (7), Víctor Rodríguez (25), César Martín (3), Bugallo (7), Gavenda (20) y Ereu (16) -sexteto inicial-, Gámiz (líbero). También jugaron Jordi Ramón, Vildosola y Naaber.

Unicaja Costa de Almería : Colito (19), Sánchez (3), Jiménez (12), Vigil (10), Iribarne (16), Fornes (9) -sexteto inicial-, Ferrera (líbero). También jugaron Palharini (2), Villarreal (1) y Jiménez (1).

Sets : 25-27 (30 min), 25-23 (33 min), 25-16 (25 min), 22-25 (30 min) y 12-15 (20 min).

Árbitros : David Fernández y Rodríguez Machín.