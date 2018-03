Alonso regresa a Motorland

La que inició ayer será la estancia más duradera en el Bajo Aragón ya que permanecerá hasta el jueves amoldándose al Toyota con el que pilotará en el WEC. Tras aterrizar en Barcelona, después de comer el piloto y su equipo iniciaron la expedición a Alcañiz en coche de alquiler donde llegaron al circuito. Tras la primera reunión con el equipo, durante la tarde de ayer realizaron los primeros ensayos de cambios de pilotos. Todos los mimbres necesarios para que hoy esté todo preparado para salir a rodar.

Uno de los grandes atractivos del circuito alcañizano es su iluminación nocturna y la recta, un tramo en el que el LMP1 de Alonso alcanza los 340 kilómetros por hora. "En otros circuitos como Le Mans llega a los 360", apuntó el lunes en ‘El Transistor’. El programa de Onda Cero capitaneado por José Ramón de La Morena se emitió anoche desde Alcañiz.

En los últimos coletazos de la pretemporada, periodista y deportista comentaron detalles, previsiones y la agenda propia de quien va a exprimir al máximo cada milésima de segundo de su estancia en Motorland. Como explicó, realizan test de 36 horas: "Son test de salir a las dos y a las siete de la tarde, a las cuatro de la madrugada y a las once de la mañana del día siguiente". De hecho, este martes está previsto que comiencen a rodar a las 9.00 y que no paren hasta las 17.00. La jornada más larga comenzará este miércoles cuando salgan a pista a las 9.00 y no cesen los motores hasta el jueves a las 18.00.

En su tercera estancia en Alcañiz no ha descubierto el circuito, pero sí más detalles de su coche y un enclave que él mismo definió como "impresionante": el Parador, donde se emitió el programa ‘El Transistor’. Alonso y su equipo se alojan durante estos días en el Hotel Ciudad de Alcañiz. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 aseguró que a día de hoy le estresa más el LMP1 que el F1 porque todavía no se lo conoce demasiado. Así pues, apurará la preparación ya que estos test serán los cuartos que realiza con el Toyota, y los previos antes de la primera cita del Campeonato del Mundo de Resistencia, que será en mayo en el circuito belga de Spa. El WEC terminará con las 24 horas de Le Mans en junio de 2019.

En este sentido, según Toyota, los compromisos de Alonso en el WEC incluirán todas las carreras de la temporada que no coincidan con la Fórmula 1, cuyo primer Gran Premio arrancará el 25 de marzo en Australia. "La F1 cansa más, pero después dispones de dos semanas para recuperar. En resistencia es diferente: sales tres horas, descansas otras tantas y vuelves", apuntó Alonso.