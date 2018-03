Un futuro eléctrico... ¿y autónomo?

Expresa el Salón del Automóvil de Ginebra el presente, el futuro inmediato y una proyección de lo que puede ocurrir en el sector a unos años vista. La edición número 88 del gran certamen suizo, abierto estos días al público, constata el buen momento de la automoción en Europa, puesto de manifiesto con la presentación de más de un centenar de novedades, entre las que priman las destinadas a ser ‘best sellers’ –todocaminos y berlinas, especialmente– y la creciente electrificación de todo tipo de modelos. No pueden faltar en una cita como esta los deportivos que invitan a conducir a gran velocidad o los modelos más lujosos que uno pueda encontrar en el mercado, pero los vehículos que más sorprenden son aquellos que no necesitan conductor. Se exhiben como coches de concepto, es decir, prototipos que no sabemos si llegarán a ser producidos en serie.