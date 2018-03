McLaren-Renault, año I

Mantener lo que funciona y desechar el resto. Esta es la filosofía con la McLaren decidió afrontar la temporada 2018. En consecuencia, no fue casualidad que decidiera en septiembre acabar fulminantemente la relación con su suministrador de motores: Honda. El histórico equipo británico es más que consciente de que la clave del éxito está en combinar un buen chasis con un propulsor que dé la talla. Los datos dieron fe la última temporada de que el monoplaza de Fernando Alonso brillaba en este primer aspecto. Sin embargo, su motor hacía aguas por todos lados. No rendía y, para más inri, era una fuente inagotable de averías. Este año, se ha decidido alterar uno de los factores de la ecuación en pos del éxito. Será Renault quien motorice el nuevo monoplaza del asturiano.

Se espera que el propulsor galo acerque al MCL33 a las posiciones delanteras. El jefe de McLaren, Eric Boullier, cifra en un segundo por vuelta la mejora respecto a la unidad de potencia nipona. En estas estimaciones se incluye la ganancia de caballos que obtendrá Alonso con el cambio. Una mejora que a pesar de no situarle a la altura del puntero motor Mercedes, inalcanzable en todos los aspectos, le permitirá competir en una mayor igualdad de condiciones. En muchas ocasiones ha colocado el ovetense su monoplaza en posiciones que no le correspondían.

Quien no actualiza su coche, no sólo no avanza, sino que retrocede. Así de feroz es la competencia en Fórmula Uno. Es por ello que McLaren se ha mostrado muy esperanzada con la mejora integral del motor que Renault le ha prometido. Pero los franceses deberán ratificar en la tabla sus optimistas afirmaciones. Al mismo tiempo, tienen trabajo por delante en términos de fiabilidad. Aunque lejos de los esperpénticos niveles de Honda, la unidad de potencia gala también sufrió averías que se tradujeron en abundantes penalizaciones a los equipos que suministró en 2017 (su propia escudería, Red Bull y Toro Rosso). En contrapartida, los propulsores diseñados por Mercedes y Ferrari apenas recibieron castigos de los comisarios. Mostraron una fiabilidad mucho mayor. Un aspecto que cobrará este año una relevancia aún mayor si cabe. El reglamento de la temporada 2018, compuesto por 21 carreras, estipula que los equipos sólo podrán utilizar tres propulsores para completarlas.