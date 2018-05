Conmoción por la muerte de Luis Salom

La organización del Mundial no se explica el accidente de Salom

(alero del Real Madrid de baloncesto): "Todo mi más sentido pésame a toda la familia del piloto mallorquín #LuisSalom Mucha fuerza".(piloto de Fórmula1): "Terrible noticia. DEP Luis Salom. Mucha fuerza a sus familiaries y amigos".(bicampeón mundial de rallys): "¡Qué mala noticia!! Que rabia, mi más sentido pésame a la familia de Luis Salom. D. E. P. Campeón".(piloto automovilismo): "Muy triste por la pérdida de un gran piloto como Luis Salom en el día de hoy. Un abrazo muy fuerte a toda la familia".(perfil oficial de Twitter): "Nos gustaría enviar nuestras más profundas condolencias a la familia, los amigos y el equipo de Luis Salom. #Mexicano"."Marc Márquez, Dani Pedrosa y la totalidad del equipo Repsol Honda quieren transmitir su más profundo pésame a la familia, amigos y equipo del piloto español de Moto2, Luis Salom, quien ha perdido la vida durante los entrenamientos del Gran Premio de Catalunya".(piloto de MotoGP): "Tú fuiste uno de mis rivales más duros, uno de mis mejores compañeros de equipo y después un amigo".piloto de MotoGP): "¡Desolado por la pérdida de un gran amigo! Mi más sincero pésame a la familia. Siempre te recordaremos".(piloto de MotoGP): "Rabia, impotencia, tristeza... Jamas te olvidaremos amigo! Toda la fuerza del mundo a su madre".(piloto de Moto2): "No tengo palabras... Rival.. Y compañero con el que he crecido deportivamente.. Un abrazo a su familia... La cual siempre me ha tratado genial...".piloto automovilismo): "Mis mejores deseos a la familia de Luis Salom, sin palabras".Las condolencias también llegaron desde el mundo de la política.(presidente del gobierno en funciones): "Triste por la noticia que nos llega desde Montmeló. Mi pésame y afecto para la familia de Luis Salom, todo su equipo y el deporte español MR".(secretario general del Partido Socialista): "Una trágica noticia. Nuestras condolencias en estos duros momentos a la familia y amigos del joven piloto Luis Salom".(secretario general de Podemos): "Mi cariño a familiares y amig@s de Luis Salom. Que la tierra le sea leve".(presidente de Ciudadanos): "Conmocionado por la muerte de #LuisSalom .Mi pésame a su familia y a su equipo, y a todos los moteros de España. DEP".