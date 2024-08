Martín González, sobre Sabin Merino: “Es una posibilidad más”

La SD Huesca presentó este viernes a su cuarto fichaje estival, el centrocampista Javi Pérez, y e director deportivo, Ángel Martín González repasó los objetivos de lo que queda de mercado de fichajes. Un largo mes de agosto durante el que se va a poner el acento en la incorporación de dos delanteros más. Situaciones prioritarias por encima de todo porque “para todo no da”, en palabras del madrileño. También elogió a los canteranos Sergi Armero y Ayman Arguigue, que de momento cumplen ese papel en los esquemas de Antonio Hidalgo.

El afán de Martín González, muy contrario a que el zoco estival permanezca abierto con la competición en marcha, es firmar a dos arietes que “nos den cosas y nos hagan goles. Seguimos trabajando en la misma labor y no acercamos a gente en busca de cerrar alguna posición”. No definió si se trata de opciones más o menos cercanas en el tiempo; el compás no solo lo marcan la SD Huesca y su dirección deportiva.

“En fútbol no sabes nunca lo que es cerca o lejos, con Javi hablé hace mucho tiempo y en media hora cambia todo. Se estropea una operación por cuestiones que no puedes manejar”. Así, se trata de “tocar muchos frentes a ver qué puede salir”. El nombre del punta Sabin Merino, ofrecido a la SD Huesca y aún futbolista del Real Zaragoza, es “una posibilidad”. Martín González no es amigo de dar detalles que “no ayudan a nadie”; sí develó que “tenemos una lista de 10 o 15 nombres”.

Más elocuente fue con los jóvenes. Sergi Armero está llevando a cabo “una muy buena pretemporada, es futbolista, decide bien, deja detalles que están muy bien y tiene un buen nivel, el tiempo dirá cómo evoluciona”. Un caso similar al de Ayman Arguigue, un “currela increíble: fuerte, competitivo, en su línea…. Es un chaval que procede del juvenil y no podemos exigirle más de lo que se debe. Tiene muchas ganas y el tiempo dirá también en este caso”.

La ventaja que suponen la continuidad de Hidalgo y de una base considerable de futbolistas de la pasada temporada se plasman en la solidez defensiva mostrada hasta la fecha en los amistosos: “No es fácil hacernos goles y ocasiones y eso nos va a ayudar. Falta ser más verticales, gente que pueda marcar diferencias”.

La situación económica, aliviada por la financiación de los grupos Pini y Costa, “no va a dar para todo y hay que ver donde estamos más cojos, y el principal déficit es la delantera”. Martín González agradece a estas empresas “su compromiso por ayudarnos, era un apoyo vital. Que el Huesca se mantenga 20 años en el fútbol profesional sería una maravilla. Habrá temporadas en que podamos competir por otras cosas”.