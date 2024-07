El “paso adelante “ de Iker Kortajarena en la SD Huesca

Las pretemporadas son una expectativa. Para la SD Huesca y sus aficionados, porque se asoman a la esperanza de un futuro mejor que el pasado más reciente. Los futbolistas trabajan con ese material y buscan un perfil mejor acabado de sí mismos. Es el caso de Iker Kortajarena, que en su segunda campaña con la camiseta azulgrana espera ofrecer una “mejor versión” y ser más relevante dentro de los planes de Antonio Hidalgo. El técnico le dio once titularidades y el vasco, de 24 años, sabe que su techo está más alto.

“Espero ser más importante en el equipo y ayudar en todo lo que pueda. Dar un paso adelante y sentirme algo más importante”, señaló después del entrenamiento matinal de este viernes. El centrocampista cumple su segundo verano en la SD Huesca y ya no paga la novatada: “El año pasado todo esto era nuevo para mí. Este me siento más asentado en el entorno y en Huesca, en el fútbol profesional. Lo estoy tomando de otra forma todo”, valoraba el futbolista, al que le gustaría “meter más goles y dar más asistencias; sobre todo, ayudar más”.

El curso pasado anotó dos tantos en la liga y otro en la Copa del Rey. El pasado fin de semana hizo el que cerró la victoria en el amistoso de Tarazona (0-2) y aspira a repetir en el de este sábado frente a Osasuna Promesas en la Base Aragonesa de Fútbol (19.00). La SD Huesca se enfoca de nuevo en la búsqueda de la permanencia y tiene entre ceja y ceja el objetivo de mejorar como locales: “Tenemos una cuenta pendiente con El Alcoraz. Queremos ser más fuertes en casa, la salvación está ahí”.

Facilita las cosas la continuidad de una amplia base de futbolistas y del mismo entrenador, con los matices que introduce. “Es cierto que falta algún jugador que va a venir a aportar, pero esa base ayuda, sobre todo al inicio”. Los futbolistas se centran “en el verde” y no tanto en el desarrollo de los acontecimientos alrededor del club, lo que para Kortajarena es “mejor para nosotros” mientras la plantilla está a punto de cerrar la tercera semana de pretemporada.

El balance de los dos primeros amistosos ante Tarazona y Osasuna (0-0), a los que el vasco da una importancia relativa, es positivo. “Son para ir cogiendo forma. Aparte del resultado, creo que las sensaciones son en general buenas”, reflejaba. Ante el filial rojillo aguardan “algo muy parecido a lo que vimos contra el primer equipo. No tienen los mismos jugadores pero su propuesta es similar y será un partido muy disputado”.

La fecha del debut liguero el domingo 18 de agosto en Elche está cada vez más cerca y los jugadores ya empiezan a darle vueltas, al tiempo que ponen el acento en mejorar las prestaciones propias y del compañero. Kortajarena ya conoce a fondo a Sielva o Javi Mier, a la espera de los nuevos compañeros que están por llegar, y esto “ayuda, sobre todo al principio, porque sé dónde me la pueden pasar ellos y dónde me puedo ofrecer yo. Eso ayuda al equipo y me ha ayudado personalmente a mí”.