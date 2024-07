Valentín: “Es importante para la SD Huesca empezar bien y no arrastrar un déficit de puntos”

Gerard Valentín se volverá a vestir con la camiseta de la SD Huesca por cuarta temporada y el extremo catalán considera importante este periodo de preparación para evitar lo que sucedió la pasada y el “déficit de puntos” que se arrastró a partir de su arranque. El catalán, a punto de cumplir los 31 años, advierte de que “no hay que engañarse y creer que va a ser un año plácido”; será menos complicado si se siguen cumpliendo los plazos y objetivos de la pretemporada, con el amistoso del sábado en Tarazona como primer hito.

Razona Valentín que “en esta categoría, ¿cuántos equipos tienen un año plácido? Tres. Si no por estar arriba, por jugar el ‘play off’ o no descender… Es complicado. Lo importante es empezar con buenas sensaciones, no tener un déficit de puntos como el año pasado, que tuvimos que ir a remolque, y concentrarse en el inicio. Luego iremos partido a partido”.

Una postura compatible con el momento actual y el afán por acumular “carga de trabajo para adquirir una base que te dure durante todo el año”. Los entrenamientos con Antonio Hidalgo se están desarrollando “en la tónica del curso pasado, intentamos quedarnos con las cosas que nos funcionaron y cambiar alguna que no salió tan bien y no tuvo tiempo de practicar. Se trata de reforzar los puntos fuertes y cambiar los débiles”.

A falta de una “receta secreta” que sitúe a la SD Huesca ante la perspectiva de empezar con éxito, Valentín recuerda que “el año pasado tuvimos un inicio un poco convulso. Este yo creo que tenemos un bloque que viene más junto ya del año pasado. Hay que trabajar con las ideas claras” con nuevos compañeros que “parece que lleven más tiempo aquí. Se han integrado como unos más. Yo creo que ya hasta tienen casa y todo”.

La base del éxito ha de volver a residir en la unión del vestuario, pues cree el catalán que “luego en los momentos difíciles, si el equipo no está unido es complicado salir porque cada uno mira para sí y no piensa en el del lado. Fue la suerte de la temporada pasada”.

El primer objetivo de los amistosos que vienen es alcanzar el techo físico y después que cada futbolista llegue al tope de sus capacidades. “Cada uno sabe más o menos lo que tiene que hacer. Más en la línea del año pasado”, señala Valentín, que admite que “el mercado va lento y es lo de todos los veranos. Por mí, preferiría estar ya todos. Es un poco lo que nos pasó también el año pasado. Pero bueno, yo entiendo que no somos el único club así. Son cosas de los tiempos del mercado”.

Valentín jugó 33 encuentros la pasada temporada y será de nuevo un futbolista clave para Antonio Hidalgo. Terminó algo menguado por los problemas físicos que le ocasionó el forzar para llegar y “trampear”. El verano le ha servido en este sentido para limpiar la cabeza y las piernas. Le ha gustado la nueva camiseta, que define como de “línea clásica”: “Si nos trae buenos resultados, mejor”.