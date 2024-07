El 'ex' de la SD Huesca que vuelve a España para jugar en el Burgos

Un viejo conocido de la SD Huesca regresa a la Segunda División. El defensa francés Florian Miguel jugará las próximas tres temporadas en el Burgos CF, según ha comunicado este miércoles el club castellano. El zaguero, que puede actuar como central o lateral zurdo, jugó con los azulgranas entre 2021 y 2023 y completó 79 apariciones oficiales durante las que marcó tres goles. Una vez que expiró su contrato emigró al fútbol belga y el pasado ejercicio jugó para el Leuven de la máxima categoría.

Florian arribó a la SD Huesca en un contexto complicado; recién descendido de Primera División y con el mexicano Nacho Ambriz a los mandos, cuya breve aventura solo duró 12 jornadas. La llegada de Xisco Muñoz no mejoró el bagaje y los oscenses siempre estuvieron muy lejos del objetivo del play off. En su primera temporada lo jugó casi todo, 41 partidos, y en la segunda, con Cuco Ziganda, su presencia en los onces no menguó de manera remarcable puesto que actuó en 37 de las jornadas.

En Leuven ha coincidido con el central Franco Russo, que ha sido objetivo del Real Zaragoza en este mercado estival. En su comunicado oficial, el Burgos destaca de Florian Miguel que se trata de "un talento con formación en las inferiores de la selección francesa", y que "aporta una combinación de juventud y experiencia invaluable".

"Su conocimiento profundo de la Segunda División española, sumado a su destacada actuación en la última campaña con el Oud-Heverlee Leuven en la Primera División belga, subraya su capacidad y preparación para enfrentar el nuevo desafío burgalés", añade.

Con la llegada de Florian, el Burgos CF "no solo refuerza su defensa, sino que también eleva sus expectativas para la temporada, apostando por un jugador con un historial de alto rendimiento y versatilidad en el campo. La incorporación de Miguel promete añadir solidez y dinamismo al proyecto blanquinegro, impulsando al equipo hacia nuevas alturas". Un planteamiento ambicioso para uno de los rivales de la SD Huesca durante el ejercicio 24-25.