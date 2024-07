La autocrítica de Joaquín en la SD Huesca: “El año pasado no di todo lo que podía”

Joaquín Muñoz va a iniciar su sexta temporada en la SD Huesca. El segundo jugador más veterano de la plantilla, solo por detrás de Jorge Pulido, afronta una reválida después de terminar la campaña anterior con un saldo discreto; de forma paradójica, en el año en que más partidos disputó. Estos días en Benasque se suma al deseo general de hacer borrón y cuenta nueva para encarar el nuevo desafío y no elude la autocrítica: “El año pasado no di todo lo que podía haber dado”, reconoció este martes después del entrenamiento matinal.

En andaluz, de 25 años, afronta la campaña que le queda de contrato con bríos renovados. “Tenemos muchas ganas de dar nuestra mejor versión cada uno y creo que se está reflejando en estos entrenamientos. El verano sirve para recargar las pilas. Asumo la responsabilidad que me toque. Me siento muy respaldado con el vestuario. La verdad es que tenemos un gran grupo y todavía quedan chicos por venir y esperemos que todos se sumen al barco”, valoró el atacante, a quien Antonio Hidalgo prueba de momento en el perfil zurdo.

Con ganas de “empezar esta nueva temporada y poder ofrecer mi mejor versión”, Joaquín se fija en la ventaja que puede suponer un técnico y buena parte de los compañeros ya conocidos para iniciar la campaña. También da la vuelta al miedo que puedan generar alguno de los nuevos conjuntos a los que la SD Huesca se enfrentará en la categoría de plata: “Supongo que a ellos también les motivará venir a Huesca. Somos un club que hemos estado dos veces en Primera División en los últimos cinco años, sabemos las cualidades que nosotros también tenemos”.

Hidalgo sigue pidiendo a los suyos que empujen hasta su límite, si bien en estas primeras semanas de trabajo se debe ser más precavidos “para no llegar lesionados a ese principio de temporada, No queremos perder a jugadores, no somos una gran cantidad a día de hoy, esa es la realidad, y entonces no podemos permitirnos que alguno caiga lesionado”. De ahí que se prefiera que “si alguno tiene que parar un entreno porque tenga una sobrecarga o algo, pues mejor hacerlo un día que no dos o tres meses”.

En este sentido, los principales contratiempos durante la concentración de Benasque se están produciendo entre los más jóvenes. El centrocampista Marc Torra sigue al margen a causa de unas molestias físicas y este martes el pivote Jaime Escario se dio un golpe en la cabeza que le produjo una herida rápidamente atajada por los servicios médicos del club. Los azulgranas volverán a ejercitarse este martes por la tarde y el miércoles por la mañana en Los Escuadros antes de regresar a la capital oscense después de una estancia de seis días en el Pirineo.