Óscar Sielva: “La continuidad de Hidalgo es la primera piedra de esta SD Huesca”

Óscar Sielva comenzará su tercera temporada en la SD Huesca convertido con pleno derecho en uno de los puntales de la plantilla de Antonio Hidalgo. Con una relevancia contrastada en el vestuario y sobre el verde, el catalán ejerce en Benasque de capitán y guía para los recién llegados y los más jóvenes. A punto de cumplir 33 años, se fija como hiciera Jorge Pulido el objetivo de aprender del pasado más reciente para que aquellos errores que se cometieron no reaparezcan. El pivote se refirió este lunes a “coger el toro por los cuernos”, sin el miedo paralizante que lastró al equipo meses atrás.

El centrocampista se encuentra recuperado de la lesión que le mermó en el tramo final de la temporada tras el pisotón de Mourad en Elche. Queda solo una fea cicatriz y el recuerdo. En el primero de los dos entrenamientos del inicio de la semana se siguió aumentando la intensidad; lo de Benasque no son unas vacaciones y la jornada del domingo había servido para descansar. “La pretemporada está para eso, para poner la maquinaria a punto”, valoró Sielva.

Recordaba el “alivio” tras la consecución de la permanencia, que supo “mejor” por “toda la gente que está detrás y la afición, son los que sufrieron con nosotros en el día a día y el fin de semana. Fue un año para olvidar en cuanto a puntos en El Alcoraz". Ahora, “el grupo está centrado en trabajar, en coger ritmo lo antes posible y las cosas llegarán”, en alusión a la falta de jugadores para el centro del campo: “Las cosas se irán poniendo en su lugar y nosotros tenemos que estar tranquilos y prepararnos para el inicio de temporada”.

El énfasis que Hidalgo pone en cada ejercicio no sorprende al medio, que explica que “nos lleva al límite siempre, le gusta ser muy exigente con nosotros y serlo él mismo. Estamos agradecidos de que sea así y de que te lleve al límite de lo que tiene cada uno dentro de él”. Además, su continuidad representa “una primera piedra” sobre la que edificar el proyecto.

Sigue “con la misma ilusión” que cuando aterrizó en El Alcoraz, “con muchas ganas de aprender en el día a día, de mejorar si cabe, que siempre hay mucho que mejorar, y sobre todo de ayudar, de poner lo que uno sabe a disposición del grupo y sobre todo de la gente joven”. En ese proceso de ayuda mutua, añade Sielva el matiz personal y espera que “sea un año como el pasado, que al final pude disfrutar de muchos minutos, de la confianza del míster y de ayudar al equipo en muchos aspectos”.

Dentro del objetivo colectivo de hacer una mejor campaña, Sielva apela a “que ayudemos cada uno de la posición que nos toca, que no caigamos en los errores que se cometieron para que sea un año menos sufrido, como el de hace dos temporadas”. Del papel que desempeñan los canteranos a estas alturas de la preparación, el catalán se queda con que “traen mucha ilusión, sobre todo lo que más me gusta es que tienen muchas ganas de aprender, que entrenan, no hablan, llegan solo a entrenar y a escuchar”.

Después de unas vacaciones “que han sabido a gloria”, la SD Huesca encuentra una fortaleza en la continuidad de buena parte de sus piezas porque “los conceptos los conocemos, conocemos lo que quiere el míster, lo que nos pide a cada uno de nosotros y yo creo que es muy importante que sigamos de gran grupo y sobre todo la figura del entrenador”.

Se anuncia una campaña dura, con rivales que vuelven a la Segunda División que intimidan por nombres e historia. Sielva analiza que “si ya de por sí la categoría es complicada, viendo este año los equipos que suben y bajan acojona un poco más. Pero nosotros plantaremos cara a todo el mundo como siempre hemos hecho”. Los azulgranas comenzaron la semana con una sesión de trabajo en Los Escuadros durante el que Marc Torra, uno de los canteranos convocados por Hidalgo, se mantuvo al margen. Por la tarde está programado otro entrenamiento y los azulgranas permanecerán en Benasque hasta el miércoles.