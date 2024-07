Primeras impresiones de Antonio Hidalgo en la pretemporada de la SD Huesca

Antonio Hidalgo participó este domingo en un programa informativo que organizaba la SD Huesca de manera conjunta con la Fundación Alcoraz y la Diputación Provincial de Huesca. En una entrevista conducida por el periodista Pablo Barrantes en el Hotel Sommos Aneto de Benasque, el catalán repasó las primeras cuestiones que está dejando lo que va de verano. También, la posibilidad que sobrevoló de haberse marchado al Elche y no empezar así la campaña con los azulgrana.

Una opción que se quedó en el cajón de los "rumores": "Hubo un interés, no solo del Elche sino también de algún equipo más. En esto del fútbol mientras no haya una oferta encima de la mesa no hay nada en firme y oferta no ha habido. Eran todo rumores y poco más. Seguramente se ha querido alimentar desde el otro lado", señaló.

El entrenador de la SD Huesca aguarda un mercado "largo" en el que todavía se han de incorporar "cuatro o cinco futbolistas más", sobre todo en posiciones de vanguardia. "Sabemos que nuestro mercado va a ser largo. Ojalá pudiésemos tener la plantilla cerrada, pero no es así". Prefiere la "polivalencia": "Si una plantilla tiene jugadores que te pueden hacer varias funciones es mucho mejor. El talento hay que buscarlo y el gol también".

Es consciente de las dificultades económicas que atraviesa el club, y a la vez ha recibido un mensaje tranquilizador que quiso repetir en esta entrevista: "Tenemos un límite salarial excedido y desde el club están trabajando en ello y nos transmiten una tranquilidad absoluta, de que se va a solucionar. Nos estamos centrando en el margen salarial que se nos marca y ajustarnos a los perfiles de jugadores que estamos buscando", de cara al cierre de un plantel que en Benasque es de 26 jugadores, siete de ellos canteranos.

Por último, Hidalgo lanzó un mensaje en el que pidió unidad a los aficionados azulgranas: "Tenemos que decirle a los aficionados que los necesitamos más que nunca. Necesitamos que El Alcoraz nos empuje porque va a ser un año complicado con equipos de mucho nivel".