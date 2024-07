La vuelta del doctor Galindo a la SD Huesca: “No se ha hecho largo, he seguido trabajando”

La herida de la Oikos ha tardado cinco años en cerrarse, y la vuelta de Agustín Lasaosa a la presidencia de la SD Huesca y de Juan Carlos Galindo a los servicios médicos restaña de algún modo el daño de un proceso judicial que se ha disipado como un mal sueño. Benasque cura estos días a quien de nuevo velará por la salud de los futbolistas azulgranas. Galindo se hace una composición de lugar y ya trabaja en el club después de tomar el relevo de Fernando Sarasa. Recupera una porción de esa vida detenida en seco en mayo de 2019 con un deje de emoción y gesto agradecido por la nueva oportunidad que le brinda la vida.

Galindo, ataviado con la equipación del club, gorra y mochila combinadas, no pierde detalle de las labores que se desarrollan hasta el miércoles en las instalaciones de Los Escuadros. “Se han dado una serie de circunstancias en este último mes y en un momento dado la SD Huesca me dijo de colaborar con ellos y bueno, aquí me tenéis. He vuelto para ayudar y para llevar al equipo a donde debe estar con lo que pueda aportar con mi trabajo”, señala el oscense, cuya causa fue archivada en septiembre de 2022 y abrió de este modo la senda para el resto de investigados durante la fase de instrucción de la Oikos.

Con un dolor interiorizado que aún asoma a su rostro, Galindo asegura que este periodo no se le ha hecho “largo”: “Respecto a los años pasados ha habido de todo, hay cosas que ya ni me acuerdo porque en realidad no tengo nada que recordar. Pertenece a mí y punto”. En este tiempo ha llevado a cabo una “actividad intensa a nivel profesional, he trabajado en diferentes sitios, he colaborado con diferentes empresas y la vuelta a la SD Huesca no puede ser otra cosa que ilusionante y hay tomarla como un reto más. Si uno no tiene ilusión en un trabajo, lo mejor es que no aparezca”.

En estos primeros días desde el arranque de la pretemporada, se está encontrando facilidades “por parte de todos, de la plantilla y de gente que está en el club, a algún jugador ya lo conocía y había convivido con él en momentos muy buenos y otros menos buenos, y la verdad es que me está resultando fácil”. Ha podido encontrarse con unas “instalaciones fantásticas” con las que se sigue familiarizando al tiempo que instaura sus métodos de trabajo.

“Cada uno tenemos nuestras formas de hacer y de trabajar. Va a ser una labor de estar cerca del equipo, apoyarlo en lo que sea y siempre intentar que los tratamientos y todas aquellas prácticas que sean necesarias se lleven a cabo con los jugadores para obtener el objetivo final, que no es otro que el que el entrenador tenga a todos disponibles o al máximo número posible”, sintetiza Galindo.

Durante el tramo veraniego de la preparación, el jefe de los servicios médicos glosa las virtudes de la estancia en Benasque, “un paraje incomparable que nos ofrece la provincia de Huesca para hacer grupo, para estar a una altura muy saludable, con un clima excepcional para poder hacer dobles sesiones cuando considere el entrenador. Un sitio ideal para la concentración de un equipo deportivo y también para los que no son deportistas”. Se compromete a hacer “todo lo posible, tanto a nivel preventivo como de tratamiento, para que los jugadores lleguen al primer día de competición en perfectas condiciones”.

Con “ilusión y trabajo” asume Juan Carlos Galindo el reto en el marco de una temporada en la que se quiere recuperar el espíritu de esa SD Huesca que compensaba con entusiasmo la desventaja económica respecto a sus rivales: “Siempre hemos competido contra equipos que aparentemente eran más grandes que nosotros. Dentro del marco económico hay sectores del club que se deben de ocupar de eso y que se están ocupando; por mi parte, solo puedo dar que mi entrega y mi trabajo. Eso lo van a tener, me vais a ver en todos los partidos y a todas horas”.

Una de sus primeras ocupaciones es la recuperación completa del central Rubén Pulido, que alterna en esta etapa de la preparación veraniega el trabajo grupal y en solitario a la espera del alta médica. La evolución del defensa es “buena y satisfactoria”: “A veces tenemos demasiada prisa con las reapariciones, hablamos de siete meses cuando se rompe un ligamento cruzado -Rubén se lesionó en noviembre- y la realidad habla de ocho o nueve. Hay que asegurar la vuelta a los terrenos de juego en perfectas condiciones y además cuenta con la excelente tutela de su cirujano, el doctor Manuel Leyes”.