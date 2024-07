La SD Huesca se lleva los deberes a Benasque

Después de iniciar la pretemporada en la Base Aragonesa de Fútbol, en casa, la SD Huesca se traslada por unos días al Pirineo aragonés para cerrar la primera semana de trabajo y abrir la segunda en altura, con temperaturas más suaves que en la capital y 26 futbolistas a las órdenes de Antonio Hidalgo. Los azulgranas viajan este viernes por la mañana a Benasque y regresarán el miércoles 17 de julio. Por delante, seis días en los que se desarrollarán varias sesiones dobles. A la vuelta, el sábado 20, aguardará el primer amistoso estival en Tarazona.

Benasque se ha convertido en parada habitual desde el año 2009 y, con ausencias puntuales, refugio para dar los primeros pasos hacia la campaña oficial a 1.100 metros de altitud en las cuidadas instalaciones deportivas de Los Escuadros. Será la primera vez para Antonio Hidalgo y un espacio bien conocido por los más veteranos. También un lugar de reencuentro emocional para Agustín Lasaosa, muy ligado a una localidad a la que regresará como presidente azulgrana por primera vez desde 2018. Otro protagonista será el doctor Juan Carlos Galindo, que ya ejerce como responsable de los servicios médicos.

Por su parte, Ángel Martín González acudirá este sábado para marcharse en el día al tiempo que continúa avanzando en la formación del nuevo plantel. Parece probable que los 26 que suban serán los mismos que regresen, sin añadidos, puesto que no se esperan fichajes oficiales en los próximos días. Sí varias sesiones dobles, empezando por el sábado y siguiendo el lunes y el martes. Este viernes servirá como jornada de aclimatación y el domingo de descanso, con una actividad programada de rafting en las frías aguas del río Ésera. El miércoles, la expedición de la SD Huesca volverá a la capital después de la sesión de trabajo de la mañana. El jueves aguarda otro entrenamiento doble en la Base Aragonesa de Fútbol, el viernes uno matinal y el sábado el duelo con el Tarazona.

Ante todo, son días para avanzar en el conocimiento mutuo de técnicos y futbolistas y estrechar lazos, por mucho que solo haya tres caras nuevas hasta el momento: las de Dani Jiménez, Toni Abad y Diego González. Acuden a Benasque cuatro porteros y 22 jugadores de campo con los que Hidalgo seguirá aplicando y mejorando la idea de juego que puso en práctica el pasado curso. Esta oscila de momento entre los dos dibujos con los que trabajó el viernes: el 4-3-3 y el 4-4-2. El catalán organizó dos grupos de once jugadores con los que ahondó en unas ideas que no quiere triviales a estas alturas iniciales del verano. Por el contrario, inculca a sus futbolistas seriedad y concentración desde el primer momento, por mucho que falten 37 días para el debut oficial en Elche.

Los cuatro guardametas que acuden a Benasque son Juan Pérez, Dani Jiménez, Adrián Pereda y Jaime García; además, los integrantes de la primera plantilla Toni Abad, Miguel Loureiro, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Jérémy Blasco, Hugo Anglada, Diego González, Ignasi Vilarrasa, Óscar Sielva, Javi Mier, Iker Kortajarena, Manu Rico, Gerard Valentín, Patrick Soko, Hugo Vallejo y Joaquín Muñoz; más los canteranos Sergi Armero, Miguel Torguet, Álex Fita, Ayman Arguigue, Jaime Escario y Marc Torra.

Hasta la fecha, en esta primera semana en la Base Aragonesa de Fútbol, no se han producido contratiempos de importancia. Rubén Pulido, que todavía no dispone del alta médica, se está ejercitando con relativa normalidad y el jueves acudió a la consulta del cirujano que le realizó la operación en la rodilla izquierda. Por su parte, Patrick Soko recibió este viernes un golpe que no parece revestir gravedad. El martes o miércoles, aún por confirmar, Antonio Hidalgo contará en Benasque sus primeras impresiones sobre la pretemporada, que en la localidad pirenaica dará un bajón de hasta diez grados respecto a las temperaturas máximas de la próxima semana en Huesca para alivio de la expedición.