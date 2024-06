La SD Huesca se blinda con un portero y un defensa en los primeros pasos del mercado

La nueva SD Huesca comienza a construirse desde atrás, en una línea coherente con lo que prevalece en el fútbol actual. Las demandas de un equipo que ha perdido jugadores en todas las posiciones se empiezan a cubrir con un portero, Dani Jiménez, y un central, Diego González, que se convertirán en los primeros refuerzos del conjunto que volverá a entrenar Antonio Hidalgo y se encuentra en plena cuenta atrás para la vuelta al trabajo de los días 8 y 9 de julio con los reconocimientos médicos.

A la espera de que se oficialice la ampliación de capital de siete millones de euros auspiciada por los grupos Pini y Costa, lo que tendrá un impacto directo en el techo salarial y en la disponibilidad de seis millones a tal efecto, la dirección deportiva encabezada por Ángel Martín González no se ha dado ni un día de respiro, con operaciones con final feliz y otras que no se han podido concretar. Al primer grupo pertenecen las de Dani Jiménez y Sergio González y al segundo la de Héber Pena; el extremo gallego no terminó aceptando las condiciones propuestas y se marcha al fútbol portugués.

Diego González, castellonense de 25 años, ha pertenecido las tres últimas campañas al Andorra y actuó entre medias cedido en el Eldense, con el que ascendió a Segunda División. En el último ejercicio ha jugado 23 compromisos, 21 de ellos como titular, y el descenso del equipo del Principado no ha supuesto un obstáculo para que mostrase una buenas condiciones. Liberado de la relación contractual presente, llegará a la SD Huesca libre, del mismo modo que lo hará Dani Jiménez una vez que se ha cerrado su vínculo con el Leganés.

Diego jugó esta campaña sus primeros minutos en la categoría de plata y lució una polivalencia que es del gusto de Antonio Hidalgo. Puede actuar en el eje de la zaga y también como lateral zurdo. De esta manera, podría ser un complemento para los centrales que ya forman parte del conjunto azulgrana -Jorge Pulido, Rubén Pulido y Jérémy Blasco- y acompañar por la izquierda a Ignasi Vilarrasa. En este momento completa la defensa otro futbolista multiusos, Miguel Loureiro, y no van a seguir Juanjo Nieto, Iván Martos y Carlos Gutiérrez. El canterano Hugo Anglada retorna después de su préstamo al Talavera, pero su continuidad en el primer equipo es improbable.

Dani Jiménez acompañará bajo palos a Juan Pérez una década después de haber logrado el ascenso a Segunda, del que este viernes se cumplieron nueve años. El andaluz, de 34 años, vuelve después de lograr el ascenso a Primera; eso sí, a la sombra de Diego Conde bajo los palos y abrirá la disputa por la titularidad con el almudevano.