La SD Huesca confía en la continuidad de Antonio Hidalgo

La continuidad de Antonio Hidalgo en el banquillo de la SD Huesca se ha convertido en un culebrón sobrevenido para este inicio de verano. La pieza clave para la permanencia y punto de partida para el proyecto que emprenderá un club en pleno proceso de cambio está en el punto de mira del Elche, que busca entrenador después de la salida del polémico Sebastián Beccacece y encuentra en la figura del catalán un elemento estabilizador. Sin embargo, desde la entidad azulgrana se mantienen en una postura firme y confían en que Hidalgo cumpla el año de contrato que acarreó de forma automática la salvación.

Los cantos de sirena que llegan desde el Martínez Valero han provocado una lógica zozobra en el club azulgrana. La comunicación entre el director deportivo, Ángel Martín González -que también despejó dudas sobre su continuidad-, y Antonio Hidalgo es constante y fluida para pergeñar la identidad de la nueva plantilla. Un trabajo y puesta en común que arrancaron una vez que se aseguró la continuidad en la categoría de plata y no se ha detenido a pesar de la irrupción del Elche. Los franjiverdes ya conocen las condiciones; no hay negociación posible, solo el pago íntegro de la cláusula de rescisión de 300.000 euros estipulada en caso de que otro equipo de Segunda quisiera hacerse con sus servicios. Y no lo ve nada claro.

Esta circunstancia es, precisamente, la que ha enfriado el interés del Elche. En manos del empresario argentino Christian Bragarnik, la llegada a la dirección deportiva de una figura tan curtida y prestigiosa como la de Chema Aragón ha llevado consigo un giro de tuerca a la política de la temporada pasada y a una condición de conjunto poderoso desde el punto de vista económico que no cumplió sus aspiraciones sobre el césped. Ahora, con una menor potencia de fuego, el Elche se fija en entrenadores españoles e Hidalgo fue uno de los que pronto adquirieron una posición preeminente en la lista de Aragón, sabedor que el club ha de virar hacia una posición de vendedor para equilibrar las cuentas.

Hidalgo y sus números durante el último mes del pasado año y el conjunto de la segunda vuelta han llamado la atención de escuadras con más recursos en todos los sentidos que la SD Huesca. Como el Real Valladolid, que de no haber logrado el ascenso a Primera División contaba al barcelonés entre sus preferencias. Este ha emergido dentro de la lista de candidatos del Elche, en la que también aparecen nombres como los de Rubén Albés, Eder Sarabia y Gabi Fernández. Este último, con experiencia contrastada como futbolista en plazas del fuste del Atlético de Madrid y el Real Zaragoza, ha emprendido la aventura de los banquillos con el filial del Getafe como primer destino.

Allí ha desempeñado una notable labor, pues situó a los azulones como cuartos clasificados de su grupo y les clasificó para el ‘play off’ de ascenso a Primera RFEF, en el que les eliminó el Marbella. Los paralelismos con Antonio Hidalgo, al que la SD Huesca fue a buscar al filial del Sevilla en Segunda RFEF el pasado mes de octubre son evidentes. El Elche ha encontrado una resistencia tanto en el caso de Gabi como en el de Hidalgo: quiere negociar para rebajar las respectivas pretensiones económicas que presenta cada uno de los candidatos, y la operación también es compleja para sus intereses en el caso de Gabi, expectante ante la posibilidad de dar el salto al fútbol profesional.

Otro aspecto de peso es la resolución de la fase de ascenso entre Espanyol y Real Oviedo. El domingo se conocerá el último equipo que salte a Primera y el que se quede en Segunda. También, los destinos de sus respectivos entrenadores. En los pericos, Manolo González no tiene garantizado su futuro y el nombre de Antonio Hidalgo es uno de los que aparecen en su órbita en caso de que no suban. En los asturianos, Luis Carrión se quedará en caso de que den el salto y se marchará si no es así, con Las Palmas como probable destino. En este escenario gusta Eder Sarabia, otro de los nombres vinculados al Elche.

El entrenador de la SD Huesca y su entorno son conscientes de todos estos movimientos, mientras que Agustín Lasaosa aludió en su comparecencia del miércoles a que “me consta ese interés porque he jugado en el Elche y allí sale por todos los sitios. Será una cuestión del Elche y de Antonio Hidalgo”. Los ilicitanos comenzarán la pretemporada el 1 de julio y no quieren que la decisión se postergue más allá del inicio de la próxima semana.