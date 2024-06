Agustín Lasaosa: “En la SD Huesca ha faltado fútbol y han sobrado corbatas”

Agustín Lasaosa va a ser “pesado” en su afán por que la SD Huesca recupere la identidad que el nuevo presidente del consejo de administración ayudó a levantar. El mandatario habló este miércoles ante los medios informativos en su primera comparecencia desde el nombramiento de la pasada semana. También, la primera en cinco años de negro hiato por el caso Oikos. Repitió con insistencia la palabra “ilusión” en un momento que anticipa “duro” y en el que se quiere volver a plantar la semilla del amor por los colores azulgranas en la provincia.

Lasaosa, con una alegría evidente en su rostro y muy cercano en todas sus intervenciones, se rodeó del consejero delegado, Javier Cruz, y del patrono de la Fundación Alcoraz Carlos Santolaria en la mesa de la sala de prensa. Entre los oyentes, el resto de consejeros -Fernando Rivas y Pedro Camarero- a excepción de José Luis Bandrés, que se está recuperando de un problema de salud. Tampoco asistió el presidente de la Fundación Alcoraz, Manuel Ollé, debido a compromisos personales. También se encontraban entre el público trabajadores del club y amigos, como Joaquín Aineto, Azucena Garanto, Juanjo Camacho o Luis Costa.

Habló en un día de “sensaciones encontrada” del presente y futuro del club y del pasado reciente, marcado por la Oikos. Recuperar la sintonía entre la SD Huesca y los aficionados, afinar en la gestión y trazar un proyecto competitivo son los primeros objetivos de un Lasaosa que quiere aportar “realismo” y “normalidad”: “Soy claro, vienen tiempos duros y tendremos que convivir con ellos”.

Para explicarlo, empleó una frase que ya había utilizado el día previo con los peñistas, en alusión a que los días del caviar habían terminado y ahora “toca comer sardinetas”: “Hubo un momento, hace pocos años, en que fuimos ricos o eso creíamos. Pero éramos algo peor, nuevos ricos. Me da que no lo supimos llevar, y así nos ha ido”, expresó con rotundidad.

Por ello, en el periodo más reciente de la entidad, “ha faltado fútbol y han sobrado corbatas. Ha llegado el tiempo de contar verdades y realidades, no medias verdades”. Y puso el ejemplo de los datos de asistencia y de abonados: “Si somos 6.500, somos 6.500, para qué hemos hablado de 8.000 abonados. No hemos llenado El Alcoraz, y eso que habíamos colgado el cartel de no hay entradas. Qué pasaba, algo falla”.

El proceso por el que se va a producir una ampliación de capital por una cantidad de alrededor de siete millones de euros con la entrada de los grupos Pini y Costa mediante un crédito participativo está a punto de cerrarse y ello redundará en la subida del techo salarial hasta los seis millones. La idea del club es que antes del 30 de junio ya esté firmada en La Liga a fin de que compute en ese límite.

“Nos están ayudando dos empresarios del Alto Aragón que se han puesto la camiseta azulgrana por cariño al club y lo debemos reconocer. Sin ellos, el Huesca no empezaría la temporada. Así como suena, con crudeza y sinceridad”, describió Lasaosa. Su meta es que “no se vuelva a despilfarrar el dinero”, y “asociar la SD Huesca con la normalidad”.

Se definió a sí mismo como “el presidente, pero no el que más manda”, como parte de un consejo coral y con personalidades marcadas. Se señala a sí mismo como un “hombre de fútbol” y está dispuesto a “patear el territorio”, con “mil ideas en la cabeza” para que la mecha vuelva a prender.

La actualidad deportiva pasa, entre otras cuestiones, por el futuro de Antonio Hidalgo, y Lasaosa habló el martes con el director deportivo, Ángel Martín González, que le transmitió que "no hay nada": “Me consta ese interés porque he jugado en el Elche y allí sale por todos los sitios. Será una cuestión del Elche y de Antonio Hidalgo”.