SD Huesca: tres temporadas en busca del gol

Un objetivo aparece marcado con grandes caracteres en la agenda del director deportivo de la SD Huesca, Ángel Martín González, en cuanto conozca a ciencia cierta de qué capacidad económica dispone para dar forma al proyecto para la temporada 2024-25. La incorporación de uno o dos delanteros que garanticen goles para dar equilibrio a un equipo que ha sido fiable en defensa y ha presentado carencias evidentes en su vanguardia se presenta como la clave para hacer del equipo de Antonio Hidalgo un bloque más competitivo a todos los niveles. La experiencia negativa de las tres últimas temporadas, donde no se ha hallado ese perfil claro, representa un aprendizaje.

Porque los azulgranas han jugado con fuego. En la temporada que acaba de finalizar y la anterior, la 22-23, se tuvieron que corregir en el mercado invernal los problemas que había presentado el veraniego. Y, con todo, el saldo final no resultó satisfactorio. En la campaña 21-22, la primera tras el descenso, la explosión anotadora de un centrocampista, Jaime Seoane, salvó los muebles ante la alarmante falta de acierto entre los atacantes natos. Han sido tres campañas en busca del gol, con un declive evidente de un equipo en el que los arietes han ido perdiendo protagonismo en favor de la fiabilidad de la zaga o las acciones de estrategia.

En los dos últimos ejercicios, la SD Huesca ha marcado el mismo número de goles: 36. Una estadística que le sitúa en las últimas posiciones en este apartado, lo que ha podido compensar con las cifras en contra: 36 y 33, respectivamente. En los dos más recientes, se ha quedado sin marcar en un total de 33 jornadas. 14 en el curso 22-23 y 19 veces en el 23-24. Dos años en el alambre y expuesto a un riesgo evidente ante la falta de puntas de referencia. Las estrecheces económicas del club han dificultado esta búsqueda, y cunde ahora la esperanza de que con la ampliación de capital que está cerca de acordarse se disponga de algo más de maniobra para acudir al mercado con más opciones de éxito que en el pasado reciente.

En la rueda de prensa del miércoles, Martín González no pudo concretar cuál será el futuro de los dos futbolistas que mejor han rendido en este sentido en estos dos últimos años: Samuel Obeng y Elady Zorrilla. En todo caso, opciones difíciles. El primero regresará al Real Oviedo ante la imposibilidad de la SD Huesca de acometer el desembolso acordado en la opción de compra con el club asturiano y el segundo al Tenerife. En todo caso, el rendimiento del ghanés no ha sido el esperado pese a unos números que se elevan sobre los de sus compañeros de posición de manera clara. En campaña y media a préstamo ha sumado once goles en 54 partidos.

Sin ser un nueve puro, demarcación en la que se van a centrar buena parte de los esfuerzos este verano, la pasada temporada Obeng fue un revulsivo para la segunda vuelta y en esta apareció en victorias clave como las sumadas ante Amorebieta, Alcorcón y Andorra. Sin embargo, se quedó sin marcar en las doce últimas jornadas y perdió la titularidad cuando el equipo más lo habría necesitado. La posibilidad de que los asturianos asciendan en el ‘play off’ puede marcar su futuro inmediato. Elady representó el mismo rol que Obeng un año antes y sus cinco tantos en 17 partidos han resultado claves para la permanencia. Volverá ahora al club chicharrero, que tendrá nuevo entrenador en la figura del granadino Óscar Cano y posibilidades alternativas de encontrar acomodo en la Segunda División.

Entre Obeng y Elady se han repartido los goles aportados por la delantera de la SD Huesca 23-24. Ni uno solo del resto de puntas con los que contó Cuco Ziganda primero y Antonio Hidalgo después sumó en este sentido. El caso más flagrante ha sido el del venezolano Jovanny Bolívar, cedido por el Albacete y que deja tras de sí un año en blanco con 19 partidos disputados. Joaquín Muñoz, que no es específicamente un delantero centro pero ha actuado en diferentes posiciones en ataque, tampoco ha acertado en la meta contraria en los 34 compromisos en que ha aparecido.

Se añaden en este último caso Rafa Tresaco, Abou Kanté, Dani Escriche y Diego Aznar. El serrablés, que solo ha sido titular en dos ocasiones, jugó sobre todo en la banda derecha, mientras que los otros tres futbolistas tuvieron un rol anecdótico. Kanté pasó como una sombra y rescindió en invierno, Escriche abandonó el club el verano pasado para poner rumbo a Albacete y Aznar se fue cedido al Valencia Mestalla después de acumular apenas 26 minutos. Los juveniles Ayman Arguigue e Iker Gil apuntan a opciones de futuro, siempre que se pueda atar la continuidad de ambos.

Joaquín es el único jugador ofensivo con presencia en estas tres últimas campañas y su rendimiento ha sido decreciente: marcó cuatro goles en la 21-22, dos en la 22-23 y ninguno en la recién terminada. Todo ello, en 87 partidos de liga. El curso anterior, todos los delanteros de la SD Huesca se estrenaron, pero con cifras pobres. Al margen de Obeng y Joaquín, Kanté marcó 3 goles en 31 jornadas; José Ángel Carrillo, dos en 21 apariciones: Kevin Carlos, que ha triunfado en el fútbol suizo, logró un tanto en once partidos y Escriche, otro en 20. Aznar no tuvo tiempo para abrir su casillero, con apenas dos minutos de juego.

El curso 21-22 será recordado, entre otras cosas, por la apuesta fallida por dos delanteros sudamericanos. El argentino Adolfo Gaich se quedó con un gol en 28 compromisos y el paraguayo Isidro Pitta, con dos en 14. No les mejoró Darío Poveda, al que se fichó en el mercado invernal y firmó dos tantos en 14 jornadas, mientras que Dani Escriche sumó cinco dianas en 37 jornadas y Kevin Carlos debutó de manera testimonial. Fue un curso sostenido por los 14 goles de Seoane y en el que los delanteros comenzaron a perder presencia. Su aportación aquel curso y el 22-23 fue de 14 tantos en total y ha bajado a once en la última temporada.