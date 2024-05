Sielva: "Teníamos clarísimo que la SD Huesca se iba a salvar, estaba en juego el futuro"

Doce puntos de sutura en el tobillo izquierdo tienen la culpa de que Óscar Sielva (Olot, Gerona, 1991) no haya podido estar en plenitud al final de un curso en el que ha sido pulmón en el centro del campo y mecha en las acciones a balón parado de una SD Huesca que ya puede celebrar una permanencia muy sufrida.

Lo primero, preguntarle por su lesión. ¿Podrá jugar el domingo contra el Levante?

No. Forcé el día del Oviedo y en Cartagena. Al acabar el último partido se me abrió un poco la herida y creo que ya he hecho el esfuerzo. Estamos salvados, que es lo que quería. Hasta que no tuviera la salvación en la mano no iba a parar.

¿Cuántas toneladas de peso se ha quitado de encima después de la victoria salvadora de Cartagena?

Muchísimas. Creo que ha sido el año más duro a nivel mental. No en lo físico, porque se van sacando fuerza donde no las hay.

¿Se vieron salvados antes de tiempo? ¿Hubo un exceso de confianza?

Con tantas porterías a cero, tantos partidos sin perder… Sin quererlo se entró en un momento de relajación. Tiene cierta lógica que te dejes ir o dejes de pensar tanto en el objetivo. Te ves en una dinámica muy, muy positiva y que lo tienes más cerca.

Si se dice que el secreto ha sido la unión del vestuario alrededor de Antonio Hidalgo. ¿Es un buen resumen?

Sí, aun cuando venían mal dadas siempre había un buen grupo. Nunca nos hemos echado nada en cara los unos a los otros. Los que hemos tenido suerte de jugar más, los que no lo han hecho tanto y han participado menos… A esos hay que agradecérselo mucho más. El grupo es lo primero y aquí hay uno espectacular, y ojalá se mantenga en estos próximos años. Sobre todo, por la calidad humana.

¿Qué les aportó Antonio Hidalgo desde su llegada en octubre?

Sobre todo, fuerza mental. Que llegase y que enseguida creyésemos en lo que nos decía y nos proponía cada entrenamiento. Mover las cabezas de la gente ha sido la mayor arma desde que llegó. Luego, la forma de preparar la semana, de entrenar, de conocer al rival...

En poco más de un mes comenzaron a llegar los resultados. ¿Cuál fue el momento de inflexión?

Lo hubo desde el inicio, con el empate del primer partido en Éibar. Ya vi al equipo esa semana diferente. A nivel mental, la gente creyó en lo que decía el míster. Noté al equipo suelto, sin miedo al fallo.

Cuando se dice que está en juego el futuro no ya del equipo, sino del club. ¿Supone una presión añadida para el futbolista?

Presión, no. Sí que sabes que si te salvas, se salvan todos. ¿Nos estábamos jugando el futuro del club? Pues sí. Muchos nos lo tomábamos así, éramos conscientes de ello. Teníamos clarísimo que nos íbamos a salvar.

En una situación institucional y económica delicada, ¿el jugador se sabe aislar?

Aunque somos nosotros los que estamos aquí encerrados, había que hacerlo por la gente de fuera. Por nuestras familias, que también lo sufren.

La gran virtud del equipo ha sido su fiabilidad defensiva.

Mucha parte de la salvación ha pasado por ahí. Evidentemente ha faltado el gol, y el fútbol va de tener acierto.

¿Qué ha faltado para ser más consistentes en El Alcoraz?

No lo sé. Fuera de casa sí que hemos mostrado soltura y hambre. Igual como local te puedes sentir más presionado.

¿Y qué debe enseñar esta campaña para el futuro?

A no cometer los errores del pasado. Armar un buen equipo, hacer buena pretemporada, que desde el inicio se vea un grupo como este, de unión y de que todos vamos a una... Así podremos hacer un gran año.

Le quedan dos años más de contrato, ¿qué metas se marca aquí?

Mejorar en muchas cosas que sé que puedo seguir aprendiendo y que me servirán para el futuro.