Antonio Hidalgo confirma que continuará como entrenador de la SD Huesca

Antonio Hidalgo será el entrenador de la SD Huesca la próxima temporada. Un hecho que estaba amparado en su relación contractual, renovada de manera automática después de obtenerse la permanencia de manera matemática, pese a que tras el partido de Cartagena lo aplazó a la espera de hablar con el club. En la rueda de prensa de este viernes fue claro y diáfano. Desveló que ya ha tenido la primera toma de contacto con el director deportivo, Ángel Martín González, para empezar a construir la plantilla para el curso 2024-25.

“Tengo contrato en vigor y desde ayer jueves estamos trabajando para la temporada que viene. Estoy contento en Huesca, hemos hecho un buen trabajo juntos, aunque también nos ha ido demasiado justo. Hay que subir el nivel de exigencia de todos”, explicó como una primera meta para afrontar el trabajo de las últimas semanas.

Martín González es su gran valedor desde la llegada de Hidalgo en octubre, y sus caminos están unidos puesto que el madrileño tiene todavía un año más de contrato. “Hablo con él como interlocutor, no lo he hecho con nadie más del club. Desde que llegué he mantenido la comunicación con él va en el mismo camino y tenemos muy buena sintonía. Estoy muy contento”, insistió.

La toma de decisiones depende en buena medida del músculo económico con el que se pueda acudir al mercado. “Estamos pendientes del tema económico y del límite salarial, espero que sea el máximo posible y me consta que están en ello”, añadió Hidalgo. Se intentará a partir de este planteamiento “encontrar los perfiles, acertar mas que en el nombre en las ganas, la pasión, el hambre, el trabajo que ofrezca cada futbolista. Te dice la categoría que hay que tener esfuerzos constantes y en eso te tienes que centrar”.

Hidalgo afronta con seriedad el choque del domingo ante el Levante en El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion) y ninguno de los jugadores con molestias físicas va a forzar, si bien Hugo Vallejo trabajó ya con el grupo. Hidalgo desveló que jugará Juan Pérez bajo palos, después de que solo lo haya hecho en la Copa del Rey.