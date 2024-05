La última consulta del doctor Francisco Moré con la SD Huesca

La salud de los futbolistas de la SD Huesca ha pasado en los últimos años por las manos del doctor Francisco Moré, un integrante del cuerpo médico azulgrana que al final de esta temporada se va a jubilar y, por tanto, dejará de preocuparse por los cuádriceps, pubalgias, tobillos y otras partes del cuerpo que reciben tratamiento de manera habitual en el día a día de un equipo de fútbol. Después de cinco años, el club le quiso rendir homenaje en su último viaje, el del pasado fin de semana a Cartagena.

Allí, además de celebrarse la permanencia en Segunda División, el plantel quiso tener un detalle con él después de tanto tiempo de vivencias compartidas. En el vídeo que ha subido la SD Huesca a sus redes sociales, el capitán Jorge Pulido ejerce de portavoz y le da las gracias “por cuidar de nosotros y de todas nuestras familias”, antes de entregarle una camiseta con el dorsal 10, el nombre de Paco y las firmas de todos los futbolistas.

🩺 El Dr. Moré viajaba con el equipo por última vez, ante su próxima jubilación.



La plantilla quiso tener un detalle con él, por los kilómetros, su cariño y cuidados.



¡Una camiseta que fue talismán en Cartagena y que se queda corta para todo lo que mereces, doctor! ❤️ pic.twitter.com/bfeM9I1lW2 — SD Huesca (@SDHuesca) May 29, 2024

Moré, que confiesa no ser un gran orador, señala que han sido cinco años “impresionantes”: “Es un sueño hecho realidad. Mi padre fue socio número uno del club y no pudo verme correr en la banda, intentar salir a echar una mano y aliviaros en todo lo que he podido. Ha sido una alegría tremenda de disfrutar de vosotros, del club, del sentimiento como seguidor y socio del Huesca… Vivirlo desde dentro ha sido espectacular”.

A continuación, les pidió “disculpas” por si “alguna vez me he portado mal con vosotros”. Como cierre, les demandó que “mañana me tenéis que dedicar la victoria”, pues este acto se desarrolló durante la cena del sábado previa al encuentro en Cartagonova. En los abrazos posteriores no pudo faltar el que se dio, lleno de sentimiento, con el técnico Antonio Hidalgo. Ahora, la parcela médica de la SD Huesca sigue en las manos de los doctores Fernando Sarasa y Marco Escribano, que compaginan esta labor con su actividad en el Hospital de Día Quirónsalud Huesca.