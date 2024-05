La SD Huesca empieza a preparar una fiesta de fin de curso con al menos cinco ausencias

Con toda la seriedad posible, y también con las fuerzas mermadas, prepara la SD Huesca el último partido de la temporada. La visita del Levante este domingo a El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion) se afronta como una manera de poner el broche con el alivio de la salvación ya asegurada. También, una oportunidad de última hora para abrillantar una discreta campaña como equipo local, además de escalar en la tabla y optar así a un premio económico mayor. Será un día de despedidas para los jugadores que no continuarán el próximo curso, aunque algunos de ellos no estarán a disposición de Antonio Hidalgo, con contrato en vigor para el curso que viene a la espera de conocer cómo nace el futuro proyecto.

La plantilla regresó este jueves a los entrenamientos después de los tres días de descanso que siguieron a la victoria salvadora de Cartagena y dispondrán de dos sesiones más en las que el técnico deberá perfilar un once en el que se esperan novedades entre aquellos futbolistas con menos oportunidades. Se han ausentado cuatro jugadores y ninguno de ellos va a forzar: Óscar Sielva, Hugo Vallejo, Enzo Lombardo y Jovanny Bolívar no se entrenaron con el grupo y se quedaron en el gimnasio. El centrocampista catalán sí habría aspirado a jugar si el encuentro lo hubiera requerido, pero no es el caso.

Además, dos piezas van a disputar encuentros de selecciones en los próximos días. Álex Balboa tampoco se podrá despedir de El Alcoraz puesto que viajará el día previo con Guinea Ecuatorial para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026 la semana próxima ante Túnez y Malawi. Será la quinta baja. No así Miguel Loureiro, que este viernes disputa con Galicia un amistoso contra Panamá en el estadio de Balaídos de Vigo. Se reincorporará al entrenamiento del sábado y estará así disponible para Hidalgo, que esta semana vuelve a contar los jugadores de la cantera Iker Gil, Fernando Guerrero y Nacho García. Por su parte, Rubén Pulido sigue alternando labores en grupo y en solitario.