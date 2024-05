Javi Martínez se despide de la SD Huesca: “Dejar al club donde merece es un alivio”

La temporada tendrá un final feliz para la SD Huesca. Podrá poner el lazo al curso en un partido este domingo frente al Levante en El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion) sin trascendencia deportiva más allá de la clasificación final en la tabla y su correspondiente premio económico, que no es poco, y la oportunidad para embellecer en parte el mal rendimiento de los azulgranas en casa, donde solo han sumado 21 puntos en 20 compromisos, También dirán adiós aquellos futbolistas que no seguirán el curso que viene.

Entre ellos, Javi Martínez. El centrocampista regresará a Osasuna, donde le quedan dos años de contrato, después de una campaña y media en la SD Huesca de la que se marcha satisfecho. Por alcanzar objetivos globales y también personales. Cierra esta etapa con 50 partidos y cinco goles, como recurso habitual para Antonio Hidalgo en un rol que ha ido moviéndose entre la titularidad y la responsabilidad de cambiar el signo de los partidos desde el banquillo.

En lo general, el balance del plano colectivo es “positivo a todas luces, hemos salvado diversas circunstancias que podrían haber afectado a todo el bloque con mucho aplomo, poniendo el foco en el grupo y sacrificando lo colectivo”, indicó este jueves en una rueda de prensa previa a la vuelta de la SD Huesca a los entrenamientos después de tres días de descanso

Los azulgranas podrán jugar el domingo alejados de toda presión, un escenario que gusta al centrocampista de 24 años. “En lo personal, no puedo decir más que estoy satisfecho y contento, he jugado bastante y he sido importante. En el primer tramo fui quizá más protagonista y el segundo más de rol. Intenté hacer eso con efectividad”, añadió.

En el salto de una temporada a la otra, el de Ólvega cree que ha dado un paso adelante físico y futbolístico. Un bagaje con el que regresa a Tajonar. En el acuerdo entre Osasuna y SD Huesca para su cesión se contemplaba una compra obligatoria en caso de ascenso por 700.000 euros. Su futuro, de momento está en Pamplona: “En el fútbol, las decisiones no nos competen solo a los jugadores, son bilaterales. Mi idea es regresar a Pamplona, soy canterano y quiero cumplir allí mi contrato”.

En Huesca ha sido “feliz”, su vida “es más que el fútbol y por cercanía con mi tierra y mi fútbol; con Zaragoza, donde viven amigos y familia… Ha sido todo muy cómodo”. Javi Martínez resalta el papel de Antonio Hidalgo para haber llegado a buen puerto con “personalidad y una idea muy reconocible”: “Nos ha dado una permanencia que jornadas atrás parecía impensable. Hay que felicitar por su trabajo al cuerpo técnico”.

Otro de los valores ha residido en la unión del vestuario: “El grupo ha sido maravilloso, de verdad. Se percibía en las celebraciones y los partidos. Hay equipos que solucionan sus circunstancias a través del talento y otros no tenemos ese perfil y nos hemos de apoyar el uno en el otro”.

En el último partido en casa se quiere una celebración merecida “por la afición y también por nosotros” para dejar atrás tanto sufrimiento: “Ha sido el mes más duro de lo que llevo de carrera profesional, te estás jugando cosas importantes y yo que venía participando me sentía más responsabilizado. Dejar Huesca donde se merece es un alivio para todos”.