Antonio Hidalgo: “Hay que empujar a muerte hasta que sea suficiente”

Antonio Hidalgo recogió la idea que lanzó tras la victoria en Elche y amplificó esta semana Jorge Pulido: hay que asegurar la permanencia lo antes posible; mejor, este sábado con una victoria ante el Racing de Santander en El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion). La SD Huesca recalca que los 45 puntos no bastan y que se mantiene una deuda con la afición azulgrana que se quiere saldar sin necesidad de atender a lo que ocurra en los partidos de los rivales directos. De ganar, la salvación estará a la vuelta de la esquina.

Los azulgranas ven transcurrir los días entre la preparación deportiva y unas cuentas no demasiado complejas. Fuertes anímicamente después del 0-3 en el Martínez Valero: “Es evidente que uno se siente más fuerte y confiado. Necesitábamos esa victoria después de la mala dinámica, y fue importante también por cómo se produjo con el plan de partido. Nos refuerza mucho para lo que queda, no es suficiente con lo que tenemos ahora y hay que ser estables emocionalmente”. Hidalgo avisó de que “habrá que trabajar el partido, el Racing está en un momento increíble”.

El técnico de la SD Huesca pide a los suyos el máximo esfuerzo “hasta que sea suficiente, no se cuántos puntos harán falta. Hemos de estar preparados para todo, cambiar los números en casa y hacernos fuertes, saber el partido que queremos jugar. Nosotros y una afición que siempre está al cien por cien con el equipo”. Las opciones frente a los cántabros pasarán por mostrarse “muy concentrados y conceder poco. Defender sus transiciones y buscar los puntos débiles”.

La dicotomía de los oscenses y en El Alcoraz es muy acusada e Hidalgo se sabe de memoria los números: “Somos el tercer mejor visitante, lo que es una brutalidad, a la altura de un candidato al ascenso; y el peor en casa. Todos tenemos que ser conscientes y saber el plan de partido que toca. No les puedes dejar correr, hay que aceptar eso y ser mentalmente fuertes, saber quiénes somos y lo que nos ha traído aquí, luego será más sencillo, y vamos a aceptar todos que una victoria nos acercaría al objetivo”.

Los azulgranas se volvieron a dar la mano con la añorada solidez defensiva, e Hidalgo compartía que “el nivel de atención refuerza mucho el mensaje”. La SD Huesca que perdió cuatro partidos seguidos y la que goleó al Elche han sido, en esencia, la misma. Lo que embellece a este deporte ese ese grado de incertidumbre semanal. “En este mundo todo está muy igualado y un día un balón va dentro y otro fuera. Tenemos que ser mentalmente fuertes y tener conciencia de lo que cuesta ganar, en alguno de esos choques hemos merecido perder, pero no en los cuatro. Por pequeños detalles se entra en una mala dinámica. Hay que aprender y ser conscientes de la necesidad”.

Las últimas jornadas han servido para que jugadores con una presencia menor hayan dado un paso adelante. Uno de los ejemplos más claros es el de Álex Balboa, autor involuntario del primer gol en Elche: “Es un tipo que no ha pasado un año bueno deportivamente. Lo he visto sufrir mucho y uno tiene la tentación de hablar con él y es difícil explicar; no ha parado de estar con el grupo y empujar, cuando estuvo en el once jugó a un gran nivel”.

Es “fundamental” que toda la plantilla participe, e Hidalgo también se acordó de “Juan Pérez, Carlos Gutiérrez o el propio Álex, que son gente fundamental, después del partido del Oviedo empujaron al resto. Tienen su rol, no es fácil no jugar y eso tiene un valor incalculable para el grupo. Estoy para tomar decisiones, entre ellos se empujan mucho y es una de las fortalezas, no importa la situación contractual”.

Recogiendo las palabras de Pulido, el entrenador insistió en que “hay que estar y saber quiénes somos, llevar el plan de partido a la máxima expresión y entenderlo todo. Estar con los nuestros y empujar a muerte hasta que sea suficiente y tengamos los puntos necesarios para poder hablar de otra cosa. Estar fuertes mentalmente. Enfrente, Santander tiene ese “éxtasis grande” que eleva al Racing y lo convierte en muy peligroso, “una ciudad empujando con un aliento increíble”.