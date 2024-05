Antonio Hidalgo: "Estamos felices, pero aún nos faltan puntos"

El técnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, alabó después del rotundo 0-3 de Elche el rendimiento óptimo de los suyos ante un equipo que "te somete", y analizó en la sala de prensa del estadio Martínez Valero que se hizo un partido "defensivamente perfecto". Estaba el catalán "contento" con "los «chavales". Pero mantenía la alerta porque "no es suficiente": "Necesitamos más puntos para lograr el objetivo y esa es la única manera de empujar al límite".

El preparador de los azulgranas, visiblemente aliviado, valoró que se había superado con buena nota el asedio al que les sometió el cuadro franjiverde y reivindicó que "mis jugadores lo intentan siempre y otras veces las situaciones se ponen en contra. Ha habido atenciones en todo momento y hay que mantenerlo el próximo partido porque el Racing de Santander te somete y te pone mucha gente arriba, habrá que vigilarlo mucho", añadió dando espacio en su análisis al choque del próximo sábado en El Alcoraz (16.15).

Es un triunfo "de mucho valor por la dinámica, hubo un click después de la última derrota en casa con el Oviedo y una sensación de urgencia de verdad. No sabes cuándo sales y tiene mucho mérito". La SD Huesca siempre ha ganado dejando la portería a cero, e Hidalgo añadió que "siempre hemos tenido esa efectividad con los titulares y los que salieron luego, pero aún no es suficiente". El Elche "te amenaza y no tiene un patrón claro, tiene muchas soluciones e interpretamos bien la situación de Nieto con Nico Fernández. En el centro del campo lo hicimos bien".

Con Álex Balboa, la principal sorpresa de un once con cinco novedades, se buscaron "piernas y Álex las tiene, debía estar al lado de su par y lo ha hecho. Su trabajo es brutal". Los dos primeros goles, debidos a la estrategia, suman 18 en esta faceta en lo que va de curso: "Somos poderosos a balón parado y hay un gran trabajo detrás". Se pone fin a una mala racha de cuatro derrotas en la que "hacíamos casi lo mismo que se ha hecho en Elche", y ahora "necesitamos a nuestra gente" en una jornada, la antepenúltima, que puede ser definitiva. El vestuario estaba "muy contento", en plena "explosión de alegría" desde el pitido final, con la cautela que exigirá la visita de un Racing de Santander que aspira a colarse en la fase de ascenso a Primera División.

Las cuentas, más claras

Después de esta jornada, la SD Huesca aventaja en cuatro puntos a los rivales que abren el descenso, Alcorcón y Amorebieta, y podría incluso sellar la salvación ante el Racing de Santander. Si derrota a los cántabros, le bastaría con que no ganasen: el Alcorcón recibe al Valladolid y el Amorebieta viaja a Tenerife. Incluso un empate serviría siempre que perdiesen Alcorcón, Amorebieta y Villarreal B, que se mide al Albacete. Aun quedarían dos balas más en la penúltima jornada, en la que se visitará Cartagena, y la última con el Levante en casa.