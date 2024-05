Dos espejos para la SD Huesca

La pelea de la SD Huesca por la supervivencia en Segunda División en sus últimas cuatro jornadas sume al equipo azulgrana en un escenario poco frecuentado aunque conocido. Desde su irrupción en el fútbol profesional en 2008, ha estado expuesto a la incertidumbre por mantener la categoría en finales agónicos que se han resuelto de manera feliz o negativa. Los de Antonio Hidalgo tienen por delante 360 minutos para alcanzar el objetivo y el recuerdo de lo que sucedió en la campaña 2009-10 como referente optimista y en la 12-13 como triste desenlace. A la expectativa de no esperar al último partido para salvarse.

El Huesca mantiene un punto de ventaja sobre el equipo que abre las posiciones de descenso, el Alcorcón, después de atravesar la peor racha de la temporada. Cuatro derrotas consecutivas que han convertido la tranquilidad en zozobra y sumergido al equipo en un vértigo con precedentes. El reflejo más fiel le lleva a la temporada 09-10, cuando a falta de cuatro jornadas para el cierre los azulgranas se encontraban solo dos puntos por encima del abismo. Ocupaban el puesto 17º con 45 puntos, tres más que en el momento actual, gracias a que en la jornada 38 habían vencido en Castellón, colista casi desahuciado, por 1-2.

El cuadro entonces entrenado por Antonio Calderón amarró la permanencia tras sumar siete puntos de 12 posibles. Unas cuentas que también servirían en el momento actual, en el que dos triunfos pueden resultar suficientes. A pesar de una derrota con el Real Betis en la jornada 39 (0-1), el Huesca no cayó a las últimas cuatro posiciones y siguió dependiendo de sí mismo en los siguientes compromisos. En el posterior fin de semana cosechó un empate muy apurado en la ciudad deportiva del Villarreal B (1-1), con una actuación estelar de Toni Doblas, un gol de Juanjo Camacho en el descuento y un contexto que se complicaba porque el Huesca sí metió la cabeza con ese marcador en la zona roja.

Todo se resolvió, para bien, entre las jornadas 41 y 42 con dos victorias ante el Cádiz en El Alcoraz (2-1) y el Celta de Vigo en Balaídos (0-1). Los tantos de Luis Helguera y Camacho sirvieron para remontar el inicial de los gaditanos y situar a los oscenses ante un cambio de paradigma: no solo abandonaron los puestos de descenso, también pasaron a depender de sí mismos. Si derrotaban al Celta certificarían la permanencia matemática gracias a los otros marcadores que se dieron en aquella penúltima jornada. Así fue. Un gol de Mikel Rico frente a un Celta sin nada en juego rubricó la gesta y dejó a la SD Huesca con 52 puntos. Descendieron a Segunda B Cádiz (50), Real Murcia (50), Real Unión de Irún (46) y Castellón (33).

Las tornas cambiaron tres años más tarde. La temporada 12-13 se cerró con el peor de los finales después de un recorrido repleto de curvas, con varios entrenadores -empezó Fabri, que no llegó a la primera jornada y siguieron Antonio Calderón, Ángel Royo y Jorge D’Alessandro- y la acometida de una revolución invernal sin beneficios. La SD Huesca no perdió ningún partido en las cinco últimas jornadas, lo que no le bastó para salir de las cuatro últimas posiciones. Empató con Las Palmas (0-0) y Córdoba (2-2) y derrotó a Sporting de Gijón (2-1) y Xerez (3-1) antes de apurar sus opciones en una última jornada en la que visitó al Recreativo de Huelva.

Una situación excepcional, el descenso administrativo del Guadalajara, condenaba a los tres últimos y otorgaba la salvación al conjunto que ocupase la 18ª plaza. La hubiesen alcanzado los aragoneses de vencer a los onubenses, pero en una tarde aciaga no fueron capaces de marcar un solo tanto (0-0). Si en el primer ejemplo se supieron sobreponer a la zozobra emocional, en este caso no se recuperaron de sus malos números anteriores, algo que sí toca hacer en el presente.