Antonio Hidalgo: “Si perdemos la tensión, la situación se puede complicar”

Antonio Hidalgo no relaja el discurso mientras la SD Huesca se asoma a una permanencia cada vez más próxima en el tiempo y en cuanto a sensaciones. Los azulgranas la seguirán persiguiendo este domingo en A Malata ante un Racing de Ferrol que solo ha perdido una vez en su estadio (21.00, La Liga TV Hypermotion). El técnico mantiene las constantes del resto del curso y no quiere un exceso de confianza que les devuelva de nuevo a la zozobra mientras la zona baja se aprieta más si clave. No ofrece fisuras en sus palabras ni las quieres en sus futbolistas.

Por eso, y con el regusto en el paladar de un partido de tú tú frente al líder, la semana posterior ha transcurrido en las coordenadas de siempre, con el entrenador y sus ayudantes “analizando todas las situaciones que se pueden dar el domingo” y advirtiendo de la “dificultad ante un equipo muy fuerte en su casa, que está haciendo un muy buen año y van a llevar sus opciones de ‘play off’ hasta el último suspiro”.

Frente a los gallegos, la SD Huesca se agarrará a su proverbial solidez mientras se trata de “ver sus puntos débiles y hacerles daño”. Las claves en A Malata pasarán por “intentar poner en práctica nuestro juego ante un bloque bien trabajado, con talento entre líneas y por fuera, con mucho desborde. Hay que minimizartodo eso y poner en práctica nuestro plan de partido”.

Hidalgo tendrá la baja del sancionado Óscar Sielva en el centro del campo y recuperará después de dos ausencias a Samuel Obeng para la punta de ataque. Cuantos más jugadores, “más opciones, hacen un buen trabajo diario todos ellos, y cuantos más disponibles haya y en un mejor pico de forma estén, mejor”. El catalán no se detiene ni un segundo en referirse a los récords al alcance de la mano, como las 12 jornadas sin perder en caso de que no se caiga en Ferrol: “Lo hecho ya no vuelve, hay que mirar adelante, sumar de tres y lograr el objetivo, crecer como bloque y competir como lo venimos haciendo”.

No se detiene a pensar “en nada”, solo “en el siguiente, lo que viene”. Su deseo es crecer. “Toda la persona tiene una evolución y no voy a ser menos, quiero seguir mejorando como grupo y entrenador, ir al límite. Cuando digo que es una urgencia máxima todo el mundo la tiene, se demostró el otro día que se puede competir contra cualquiera. Ellos te exigen y hay que estar en tensión”, añadió Antonio Hidalgo.

Los de abajo ganan y la igualdad “te obliga a tener tensión, si no se te puede complicar. Vivo la vida así, con alerta máxima siempre para intentar mejorar”, recordaba el preparador, que advierte de que el Racing de Ferrol presenta “una idea y estructura muy definidas, los jugadores de arriba sobresalen, otros le dan solidez y poseen un buen trato de balón”. En la SD Huesca, ha conseguido que las ausencias se noten menos debido a que “intentamos mantener la tensión en todos los jugadores, que entiendan las decisiones, por qué elegimos a unos o a otros y elevar el nivel, lo que nos da más variedad”.

De ahí que la premisa en A Malata pase por “seguir con la misma tensión y urgencia, ser solidarios en el esfuerzo, crecer y buscar límites con y sin balón”. El ausente Sielva, “nos da una solidez muy grande, entiende lo que le pido a un mediocentro, mueve las piernas y ha tenido una evolución. El que salga estoy convencido de que lo hará muy bien”, zanjó un Hidalgo que tampoco le presta la más mínima atención por ahora al derbi aragonés del 20 de abril en El Alcoraz.