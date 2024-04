A Malata, un estadio de dulce recuerdo para la SD Huesca

La SD Huesca regresará este domingo a A Malata de Ferrol, un estadio lejano en la distancia y en el tiempo, al que ha acudido en contadas ocasiones en su historia. La última vez, hace nueve años, sonada. El 6 de junio de 2015, los azulgranas se impusieron por un contundente 0-4 que dejó vista para sentencia esta eliminatoria por el ascenso a la Segunda División y en anécdota el choque de vuelta, resuelto en El Alcoraz con un 2-0. Un duelo a mitad de camino de la ruta de regreso a la categoría de plata; los aragoneses cayeron antes con el Nástic de Tarragona y retornaron al fútbol profesional tras batir después a los ferrolanos y al Huracán Valencia.

Un partido traumático para el Racing de Ferrol, que ahora sí puede paladear la Segunda División y está realizando una campaña sobresaliente. Todavía con opciones de ‘play off’, pues se encuentra a dos puntos de la sexta plaza. Y con una trayectoria local casi inmaculada. A Malata es un castillo inexpugnable: desde diciembre de 2022, los gallegos solo ha perdido una vez como locales con un 1-3 ante el Real Oviedo el pasado 20 de enero. Entre medias, 19 triunfos y diez empates que les sirvieron primero para subir desde Primera RFEF el pasado verano y ahora para colocarse como una de las grandes relevaciones del curso con permiso del Leganés o del Racing de Santander.

Todo fue muy distinto aquel 6 de junio de 2015. La SD Huesca se adelantó pronto en el marcador, con un gol de Josan en el primer minuto, y amplió distancias en el 42 por medio de David Mainz. En el segundo periodo siguió pasando la apisonadora por A Malata con los tantos de Scardina y Tyronne del Pino para desarmar al Ferrol y romper un sueño de plata que sí alcanzarían ocho años después. Las primeras visitas de esta ciudad de la provincia de La Coruña se remontan a varias décadas atrás, a los 50, con varios cruces en la primigenia Segunda División de la que formó parte un Huesca que no era la actual SD Huesca sino la UD Huesca, antecesora directa.

Desempolvando aquellas estadísticas se observa que los azulgranas sumaron dos victorias por una única derrota ante el rival al que rendirán visita este domingo con los focos y la parafernalia del siglo XXI y con tres puntos en juego que contienen una tranquilidad casi absoluta para los de Antonio Hidalgo frente a la ilusión de la escuadra dirigida por Cristóbal Parralo. El Racing de Ferrol terminó la primera vuelta en puestos de ascenso directo, con 37 y a dos del Leganés, y ha rebajado el ritmo con números más ‘humanos’ que, no obstante, les mantienen al acecho de una pelea incierta, que atañe a la primera mitad de la clasificación.