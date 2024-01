El delantero de la SD Huesca Jovanny Bolívar marca un golazo con Venezuela

El delantero de la SD Huesca Jovanny Bolívar no jugará el partido de este domingo ante el Eibar en El Alcoraz pero, a 7.000 kilómetros de distancia, ha marcado esta madrugada un golazo con la selección sub 23 de Venezuela. Se encuentra disputando el Preolímpico, que le mantendrá fuera de la disciplina azulgrana durante lo que resta de enero y el inicio de febrero, y ha marcado el segundo tanto del combinado Vinotinto ante Venezuela en un choque disputado en Caracas y que ha terminado 3-3.

Ha sido un bello y rápido movimiento individual después de recibir la pelota en el área, pararla con el pie izquierdo, acomodársela con el derecho y lanzar un disparo con parábola y lejos del alcance del portero boliviano. Corría el minuto 42 del partido y ha servido para adelantar de manera provisional a Venezuela, que después ha desperdiciado una ventaja de 3-1.

Además, Bolívar se ha retirado del terreno de juego en camilla, a un minuto del 90, aunque no sufría ninguna lesión de gravedad tal como confirmó en la posterior rueda de prensa. Se trató de su estreno anotador con Venezuela, en una campaña en la que no se ha estrenado todavía con la SD Huesca. Se le incorporó el último día del mercado veraniego de fichajes cedido por el Albacete Balompié y su rendimiento ha sido pobre. Acumula once apariciones en la liga y tres en la Copa del Rey. 322 minutos sin puntería.

De ahí que su gol a Bolivia sorprenda, porque el joven delantero de 22 años no ha dejado un rastro memorable estos meses en la SD Huesca como tampoco lo hizo en el Albacete. Su participación en el Preolímpico sudamericano continuará el martes 23 de enero frente a Ecuador, el 29 de enero ante Colombia y el 1 de febrero contra Brasil. Los dos primeros del grupo se clasificarán para la siguiente fase, también en Venezuela y a lo largo de febrero en busca de una plaza para los Juegos de París.