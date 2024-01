El canterano Ayman se abre paso en el Huesca

Su presencia en los entrenamientos del primer equipo ya no sorprende -estuvo en la sesión del lunes sin ir más lejos- e incluso llegó a ser convocado para la eliminatoria de Copa del Rey con el Rayo Vallecano. Ayman Arguigue se está abriendo paso en la SD Huesca a base de goles y su buen rendimiento no está pasando desapercibido, ni en la Base Aragonesa de Fútbol ni más allá. Por segunda vez, el joven de 19 años, natural de la localidad valenciana de Carcaixent, ha sido citado por Marruecos sub-20 para participar en una concentración que se desarrollará del 22 al 26 de enero y que incluye dos encuentros amistosos.

Su carta de presentación no puede ser mejor. Con el División de Honor Juvenil ha sumado diez dianas en quince jornadas. Dentro del grupo 3 solo le superan Fran García, de la Damm, con doce y Marc Hidalgo, del San Francisco, con once. La cifra, de hecho, está muy próxima a mejorar los once tantos que firmó en toda la temporada pasada.

Ayman también ha tenido minutos con el filial. El curso pasado disputó ocho partidos, todos menos uno en la segunda vuelta marcando un gol y en éste ha tomado parte en dos. En el último, el pasado 7 de enero, vio puerta en dos ocasiones en el triunfo por 4-2 sobre el Fraga.

Llegó al Huesa en junio de 2022 de la mano del exazulgrana David Timor, también de Carcaixent, donde juega un papel relevante dentro de su escuela de fútbol, y después de haber probado también en los juveniles del Getafe. En principio, firmó hasta el próximo mes de junio. Sin embargo, el Huesca se guardó la opción de poder prorrogar la vinculación hasta 2026.

La próxima salida de Diego Aznar y el deseo de que también se marche Kanté, haría que, a la espera de que se consiga firmar otro ariete en el mercado de invierno, Hidalgo solo cuente para la punta con Obeng y Bolívar, que ahora mismo se encuentra concentrado con Venezuela para disputar el Preolímpico, lo que podría facilitar que Ayman, cuando menos, siga siendo un asiduo con el primer equipo.