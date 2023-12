El Huesca cuida con mimo su plantilla para la visita del Cartagena

La victoria del Villarreal B del lunes sobre el Valladolid lo alejó a cuatro puntos y condenó a la SD Huesca a cerrar la primera vuelta en puestos de descenso haga lo que haga el jueves en la visita del Cartagena a El Alcoraz (19.00). Aún así, ese encuentro con el que se llegará al ecuador del curso sigue teniendo una relevancia más que especial. Los azulgranas necesitan ganar para mantener el pulso en la pelea por la salvación, para dejar tocados a los murcianos, colistas, y para marcharse al parón navideño con un buen sabor de boca. Con todo esto sobre la mesa, en la preparación del choque se está teniendo un particular cuidado con los jugadores que se encuentran entre algodones. La dosificación de cargas y los planes personalizados han marcado los entrenamientos de la Base Aragonesa de Fútbol tanto el lunes como este martes. Se quiere que el máximo posible de piezas esté en las mejores condiciones atendiendo también a que después no se retomará la competición oficial hasta el 6 de enero, cuando habrá que afrontar la eliminatoria de Copa del Rey con el Rayo. A la liga no se volverá hasta el 14 de enero con el desplazamiento a Gijón.

En la sesión de este martes, con muchos canteranos presentes, Hidalgo dividió a sus hombres en dos grupos que se alternaron en el gimnasio y sobre el césped. Sielva, que se perdió por problemas físicos la derrota del domingo ante el Levante, volvió a ser a uno más y todo hace indicar que podrá vestirse de corto. Otra certezas en cuanto a cuestiones físicas será la ausencia de Valentín, al que se le ha diagnosticado una lesión en el semitendinoso de su pierna derecha y que ya ha iniciado su recuperación. Se mantienen las incógnitas con Javi Mier, al que un pinchazo le dejó fuera de la convocatoria ante los granotas, Kanté, con dolor en el talón de Aquiles, Tresaco, que ya toca balón, y Nieto, que se ha perdido las tres últimas jornadas y el cruce de Copa con el Antequera. A ellos hay que añadir otros futbolistas como Obeng y Jorge Pulido que en las últimas semanas están teniendo tratamientos especializados por molestias. La sesión del miércoles, la última, sera clave.

De hecho, los problemas físicos han impedido volver a repetir el exitoso once con el que se empató ante el Espanyol y se ganó al Real Zaragoza. Tras el 0-2 de La Romareda, Sielva, al igual que contra el Levante, no pudo jugar en la derrota con el Valladolid. En el tropiezo de Andorra se optó por dejar en tierra a Obeng para darle descanso a sus maltrechos tobillos y en el triunfo con el Racing de Ferrol y después en el Ciudad de Valencia no estuvo Nieto por molestias.

Aunque Hidalgo ha usado los compromisos de Copa con el Águilas y el Antequera para dar opciones a los menos habituales, lo cierto es que en la liga la gran mayoría de minutos se están concentrando en un grupo determinado de jugadores a los que se está exprimiendo lo máximo posible a la espera de la llegada de refuerzos en el mercado de invierno. El técnico catalán lleva ya diez jornadas en el cargo. En ellas, doce jugadores han disputado más de la mitad de los 900 minutos posibles conformando un grupo al que Mier no entra por poco, 415. Álvaro no se ha perdido ni uno, Loureiro lleva 878 y Javi Martínez cierra el podio con 792. Jorge Pulido no participó en los dos primeros duelos con el nuevo entrenador, pero después ha disputado de principio a fin las otras ocho jornadas. Obeng y Joaquín, los dos delanteros principales, llevan 687 y 685 minutos, respectivamente. Blasco ha disfrutado de 662 y Valentín, de 617. Kento, que no acaba de asentarse como titular, tiene 588, el registro de Nieto, a pesar de las lesiones y las sanciones es de 519 y el de Vilarrasa, que es quien ha ocupado su hueco, 506.

En cambio, dejando a un lado a Rubén Pulido, titular en los cuatro primeros encuentros con Hidalgo, pero que no volverá a jugar esta temporada por una rotura de ligamentos, tras Mier, los siguientes en minutos pasan a ser Martos (249) y Vallejo (208). Por encima de los cien aparecen los 137 de Bolívar, los 129 de Balboa concentrados en los dos últimos compromisos tras sus estancias con Guinea Ecuatorial y su paso por la enfermería, y los 105 de Lombardo. Kortajarena se queda en 80, Tresaco hasta su lesión llevaba 35. Manu Rico solo tiene tres mientras que Aznar y Juan Pérez no han jugado en liga.