El Huesca-Elche, un partido que es “urgente” ganar

La SD Huesca sabe que queda liga por delante, en concreto 31 jornadas, pero también que cuanto antes entre en una dinámica positiva que le saque del pozo en el que lleva metido todo lo que va de temporada con más tranquilidad se podrán afrontar los siguientes retos. Por ello, de cara a la visita del próximo domingo a El Alcoraz del Elche (16.15) lograr la victoria se considera que es algo “urgente”. Lo afirmó este miércoles Ignasi Vilarrasa quien quiso ir más allá señalando la posibilidad de sumar seis puntos de una tacada si la próxima semana, también en casa, se derrota al Albacete. “Nos meteríamos en la mitad de la tabla”, indicó recalcando que hay “equipo y tiempo para todo”.

La llegada al banquillo de Antonio Hidalgo ha generado nuevos ánimos en el grupo reforzados con el 1-1 sumado en Éibar. “Todo el equipo lo ha valorado mucho, es un partido que nos ha reforzado después de que tuviésemos nuevo míster, pocos días para prepararlo y de que visitásemos a un rival enrachado”, comenta subrayando que “nos encontramos cómodos con las pequeñas ideas que teníamos del entrenador”.

“En la primera parte estuvimos frescos, presionábamos, tapábamos la salida del balón y nos encontramos con el gol a balón parado que nos dio aire y confianza. En la segunda salimos mentalizados para lograr los tres puntos, estábamos bien puestos en el campo y ellos no generaron como para empatar, lo hicieron en una acción fortuita con un balón colgado al área en el que cualquier cosa puede pasar”, analizó el duelo de Ipurúa y el desafortunado empate marcado en propia por Rubén Pulido.

Vilarrasa observó al equipo “cómodo” en defensa destacando que “no nos hundimos”. El debe lo sitúa en la parcela ofensiva: “Con balón nos falta un punto más, tener confianza y coger las ideas del míster”. En eso se incluye a él mismo, que fue titular jugando en la banda izquierda dentro de un dibujo con tres centrales. “Con este sistema los carrileros tenemos que tener vocación ofensiva , dar amplitud en el campo”, recalcó. Tiene claro que para ganar “hay que generar más ocasiones”.

El Huesca vuelve a El Alcoraz, donde aún no ganado este curso y donde no se renunciar a generar “un fortín”. “Si nos hacemos fuertes en casa tendremos mucho ganado como el año pasado”, indica queriendo sentirse también “cómodos con nuestra gente” y echando la vista atrás a no hace tanto tiempo: “Tengo muchas ganas de un Alcoraz como el del año pasado, cuando con la afición sacamos muchos partidos adelante jugásemos bien o no”.

Y si los azulgranas no han saboreado aún ningún triunfo en su estadio, el Elche no lo ha hecho a domicilio. Un dato que podría generar cierta confianza, pero en el que Vilarrasa no quiere entrar. “Nuestro mayor rival somos nosotros, da igual contra quien, hay que ganar, en Segunda División se puede hacer contra cualquiera y cualquiera te lo puede hacer a ti”, recuerda.

El Huesca quedó emparejado el martes en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey con el Aguilas murciano de Segunda RFEF. “Es una competición atractiva en la que si avanzas puedes jugar contra equipos de superior categoría y en la que también te enfrentas a rivales menos habituales, además somos plantillas largas y cuantos más partidos haya para repartir mejor”. Los azulgranas cayeron la temporada pasada a las primeras de cambio en los penaltis con un rival de ese mismo nivel, el Torremolinos, y por eso no esconde que se quiere quitar “esa espinita”.