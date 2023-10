SD Huesca-Sporting: turno para la victoria en El Alcoraz

La SD Huesca quiere seguir vaciando de pesadas piedras la mochila de los deberes por hacer para llenarse en su lugar de puntos los bolsillos. Liberada de la presión de lograr la primera victoria del curso gracias al 0-2 en Alcorcón de la semana pasada, ahora llega la oportunidad de festejar un primer resultado positivo en El Alcoraz, el lugar donde se entiende que, como en el anterior ejercicio, debe edificar la permanencia y donde por ahora solo ha obtenido dos empates en tres actuaciones, las de la dura derrota con el Tenerife (0-2), el doloroso 1-1 con el Mirandés y el in extremis 2-2 con el Villarreal B. A partir de las 21.00 recibe al Sporting en un partido en el que se ha propuesto dejar un buen sabor de boca en la afición a través de un marcador que de continuidad a lo conseguido en Santo Domingo y que le permita seguir creciendo en la tabla al inicio de una semana intensa en la que el miércoles visitará al Oviedo y el sábado ejercerá de anfitriona del Amorebieta.

El triunfo en tierras madrileñas sirvió para despejar algunas de las dudas que habían surgido alrededor del equipo y afianzó la posición de Cuco Ziganda. Además, revalorizó las cuatro tablas cosechadas en las seis jornadas anteriores y permitió asomar la cabeza por encima de la zona de descenso dejando atrás una situación quizá anecdótica cuando la liga aún no ha completado ni el primer cuarto del calendario, pero desde luego nada agradable ni cómoda a la hora de trabajar.

Frente al Alcorcón se vio a un Huesca que al fin supo dominar las dos áreas. Estuvo seguro en la suya concediendo poco más que disparos lejanos y aprovechó sus ocasiones. Abrió el marcador con una jugada de estrategia en la que centró Sielva y remató de cabeza Loureiro -dos hombres clave en los últimos compromisos- y lo cerró cuatro minutos después Obeng aprovechando una contra aún dentro de la primera media hora de juego. Dos tiros a puerta y dos goles.

Ziganda, que contra el filial del Submarino Amarillo tuvo que oír como desde un sector de la grada, además de contra el palco, también se cantaba “¡Cuco vete ya!”, parece haber dado con su guardia pretoriana una vez que los últimos en llegar han encajado en los engranajes. La única baja es la de Valentín, cuya sobrecarga muscular se ha agravado y, aunque se recupera a Rubén Pulido, de vuelta tras cinco jornadas en el dique seco, no se esperan grandes cambios en la alineación. Obeng, que en ese encuentro recibió un duro golpe, ha estado entre algodones durante la semana, pero finalmente, tras entrenar ayer con normalidad, podrá jugar con la opción de volver a formar en ataque una doble punta con Kanté, solución que al técnico le satisfizo la semana pasada.

En lo que va de curso, el Huesca ha empleado tres dibujos tácticos. Arrancó con el 5-2-3, coincidiendo con la llegada de Javi Martínez pasó al 4-3-3 y ahora Ziganda se habría decantado por el 4-4-2. Ello hablando siempre de la disposición inicial, porque ante el Alcorcón, por ejemplo, usó todos ellos en función de los cambios que fue realizando.

A pesar de que cabría la opción de que Blasco o Rubén Pulido formasen en el centro de la defensa con Jorge Pulido, Loureiro se ha ganado en los últimos dos compromisos con sus goles y poso atrás el derecho a seguir siendo la pareja del capitán. En la medular, el peso de Kento aumenta según su puesta a punto se va completando. Así, si se optase por el japonés, el damnificado sería Mier, aunque de todos modos ese tipo de relevo parece más probable para alguno de los dos compromisos de la próxima semana, cuando sí se hagan más necesarias las rotaciones.

Enfrente, el Sporting está protagonizando un buen comienzo de campaña que le ha situado en la mitad alta de la tabla acumulando cuatro jornadas seguidas puntuando. Tiene un debe, los desplazamientos. Si el Huesca aún no ha ganado en casa, los de Miguel Ángel Ramírez no lo han hecho lejos de El Molinón e incluso ni siquiera han marcado. Cayeron por 2-0 con el Valladolid y el Racing de Ferrol y después no pasaron del 0-0 con el Oviedo y, la semana pasada, el Andorra. Viajaron ayer a Huesca sin Rober Pier, Nacho Martín y Gio Zarfino.