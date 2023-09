Cuco Ziganda: “Aún somos un grupo por hacer y por construir”

La SD Huesca y Cuco Ziganda se quitaron un peso de encima con el 0-2 logrado en Alcorcón, una primera victoria de la temporada que no se pudo lograr hasta la séptima jornada y a la que ahora quieren dar continuidad en la visita del Sporting a El Alcoraz el domingo (21.00). “Nos estaba costando mucho sacar el primer partido, ya lo hemos hecho y, aunque no nos saca de pobres, nos alimenta la esperanza y nos da una pequeña alegría que nos permite trabaja de otra manera”, valoró el técnico este viernes las sensaciones que hay en el vestuario consciente de que el siguiente reto debe ser brindar un buen partido y un buen resultado a la afición. “El fútbol se trata de emociones e ilusiones”, recalcó dando muestras visibles de que el buen resultado de Santo Domingo ha sido un alivio.

En el plano personal, después de que su figura hubiese sido cuestionado en el encuentro anterior como locales con cánticos de 'Cuco vete ya' desde un sector de la grada, reconoció que “uno siente las cosas con la responsabilidad y la profesionalidad que conlleva esto”. Ahora, los azulgranas se presentarán tras “una semana de estar más tranquilos” que no de todos modos no les permite “bajar un gramo la fuerza con la que tenemos que salir el domingo”. “Aún somos un grupo por hacer y por construir, tenemos la esperanza de que con el equipo que hay se pueden hacer cosas interesantes, pero en cuanto a rendimiento deportivo aún estamos lejos de dónde podemos llegar”, analizó el momento de los suyos.

Al respecto, la victoria con el Alcorcón les permitió asomar la cabeza por encima de la zona de descenso, algo a lo que Ziganda no le otorga una importancia especial. “No he mirado la clasificación, los puntos son los mismos estemos o no en descenso, sabemos los que debemos conseguir a lo largo del año, es en lo que nos fijamos”, quiso otorgar una mirada más global a la clasificación. “Es más trascendente no haber ganado en casa o que solo llevemos siete puntos”, resituó el foco. “Hay varios equipos abajo que nos está costando sumar y otros que han empezado muy fuertes, esperemos que nos igualemos unos con otros”, indicó.

Al Sporting, que aún no ha ganado a domicilio, lo alabó. “Está haciendo las cosas con cabeza, se ha reforzado muy bien, con centrales sólidos y experimentados, también en la portería y arriba han hecho alguna cosa como traer a Roque Mesa, un fichaje de mucho nivel”, explicó sobre los cambios en su plantilla. De su juego, del que entiende que los asturianos van a ir “de menos a más”, indicó que es “sólido atrás y tiene argumentos con jugadores dinámicos en el medio campo y arriba a nombres como Hassan, Otero y Gaspar”. “Es variado, tiene buenas individualidad y juega en conjunto”, resumió.

En casa, el Huesca solo ha logrado dos empates después de que en su primer compromiso perdiese con el Tenerife, una situación que contrasta con la solidez de la temporada pasada. Ese primer tropiezo Ziganda no cree que haya afectado, es más entiende que dolió más el 1-1 con el Mirandés en el que los azulgranas se pusieron por delante. “Se puso como muchos partidos el año anterior que sacamos adelante, pero esta vez no fuimos capaces”, lamentó. Quiere lograr victorias en El Alcoraz, algo de lo que tienen “muchas ganas”, pero no se quiere presionar con eso. “Si puedo elegir, prefiero ganar en casa, pero como no puedo, en lo que pienso es en sacar puntos dónde sea”, subrayó.

“Espero que nos contagiemos unos de otros, que en los momentos buenos sea capaz de disfrutar y en los malos, de sujetarnos”, expuso sobre la grada de El Alcoraz. “Tenemos la experiencia del año pasado en el que hubo buenos partidos en los que estuvimos todos juntos como el de Las Palmas y otros no tan buenos como el del Málaga que nos sujetó”, puso como ejemplo en contraste con los cánticos contra él y contra el palco, algo que “hay que respetar”.

Con el Sporting espera dar continuidad a aspectos en los que se mejoró en Alcorcón. “Manejamos bien las áreas, defendimos bien la nuestra solo permitiendo disparos lejanos y estando atentos en los centros laterales y fuimos eficientes en la estrategia y las transiciones”, indició. No en vano, el primero de los goles, el de Loureiro, llegó en una acción a balón parado y el segundo, de Obeng, en un contra. Los cuatro últimos tiros a puerta del Huesca han acabado en la red, algo que muy diferente a lo visto anteriormente, con varios disparos al poste y el larguero. “Estamos trabajando parecido, le damos importancia a la estrategia y los jugadores están concentrados, luego si hay palos o no es una cuestión en la que al final todo se iguala”, dijo.

Loureiro, lateral reconvertido en central, lleva dos goles en dos jornadas, ambos servidos por Sielva. Del gallego, Ziganda opina que “a veces peca de ímpetu, pero lo prefiero así” y el catalán “está muy fino en la estrategia, tiene buen pie, está con confianza y jugando de forma regular”. Otro nombre propio es del de Kanté, cuya titularidad en Santo Domingo sorprendió. “Hizo muy buena pretemporada, después tuvo molestias y no ha jugado tanto, es explosivo, rápido, ataca el espacio y en cualquier momento amenaza, algo que necesitamos”, abogó por el delantero.