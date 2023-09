Cuco Ziganda estrecha el cerco hacia un once tipo en la SD Huesca

La SD Huesca ha escogido entre varias pieles en lo que va de temporada, solo siete jornadas en las que Cuco Ziganda ha debido maniobrar sobre la marcha respecto a sus planes iniciales a la espera de la llegada de los últimos refuerzos. La plantilla se completó sobre la bocina, con cinco movimientos el último día del mercado veraniego, y el entrenador navarro ha empleado tres dibujos. De la defensa de tres centrales con que comenzó al más clásico 4-4-2, que volvió a poner en liza en la victoria de Alcorcón, y el 4-1-4-1. Todo ello, con la ambición entre ceja de recobrar la eficacia en las dos áreas. Un anhelo que alcanzó su versión más depurada en Santo Domingo.

En todo caso, Ziganda ha dado continuidad a un bloque de confianza por encima de estos vaivenes, que no revelan una desorientación desde el banquillo sino una manera de adaptarse a los recursos con que se ha contado en cada momento. No ha sido su intención la de dar palos de ciego. Ha empleado ya a sus 23 futbolistas de campo y solo permanece inédito el guardameta Juan Pérez. Un bloque al que el añadido tardío de Javi Mier, Hugo Vallejo y Kento Hashimoto ha sumado variantes que el preparador esperaba con los brazos abiertos, como ha demostrado el concurso de todos ellos con una importancia creciente en las últimas semanas.

El once inicial de Burgos en la primera jornada y el del pasado fin de semana en Alcorcón, con un mes y medio de diferencia entre ambos, presentan cinco futbolistas en común: Álvaro Fernández, Juanjo Nieto, Iván Martos, Óscar Sielva y Samuel Obeng. No resulta aventurado rastrear una columna vertebral que aspira a mantenerse en el tiempo y que Ziganda ha revestido con diferentes futbolistas a la espera de hallar un once más o menos estable. Cabe recordar que Jorge Pulido no jugó de inicio en El Plantío porque arrastraba molestias físicas y que después lo ha hecho siempre que se encontraba disponible, a excepción de la cita en Leganés por sanción.

Las siguientes piezas que han ido encontrando acomodo en la libreta de Ziganda han sido Javi Martínez, que volvió a debutar como azulgrana en la tercera jornada ante el Racing de Santander y ya no se ha vuelto a bajar de los onces; los citados Hugo Vallejo y Javi Mier han sido titulares ante Villarreal B y Alcorcón, mientras que Kento Hashimoto está gozando de un protagonismo creciente a la espera de que se abra hueco en las alineaciones. Los problemas físicos de Gerard Valentín y la irrupción en el once de Abou Kanté han terminado de perfilar el ataque azulgrana, con opciones paa que repitan sus responsables este domingo ante el Sporting de Gijón en El Alcoraz (21.00, LaLiga TV Hypermotion), el primer de la terna que seguirá con Real Oviedo el miércoles 4 de octubre y Eldense el sábado 7.

En el centro del campo, el imprescindible Óscar Sielva, autor ya de un gol y dos asistencias a Miguel Loureiro, se vio acompañado en las primeras semanas por Iker Kortajarena y este se ha visto ahora desplazado por Javi Mier, mientras que el otro Javi, Martínez, se ha movido a izquierda, centro y derecha de la zona de tres cuartos. La defensa ha sido hasta la fecha la línea con más cambios; y no solo de dibujo, pues Ziganda ha brindado oportunidades a todos sus efectivos hasta dar con una zaga de cuatro en la que Loureiro, primero como lateral y luego como central, representa la nota más positiva. La negativa, la lesión de un Rubén Pulido que volverá a la convocatoria después de haberse perdido cinco encuentros.

Aguardan un protagonismo mayor el delantero Jovanny Bolívar, los canteranos Diego Aznar y Manu Rico, así como otro de los fichajes estivales, el pivote Álex Balboa. La SD Huesca se ha ejercitado este jueves en el campo 4 de la Base Aragonesa de Fútbol con la ausencia de Gerard Valentín, que se ha quedado en el gimnasio a la espera de que se alivie la sobrecarga muscular que le impidió comparecer en Santo Domingo. Le ha acompañado un Samuel Obeng que se ha limitado a realizar carrera continua junto a sus compañeros antes de regresar al interior de las instalaciones. Con los mayores se ha entrenado el canterano Alin Serban.