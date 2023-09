Triple examen para poner a prueba a la SD Huesca

Sabedora de que el inicio no ha sido el mejor, pero tras haber conseguido el sábado la primera victoria de la temporada, un 0-2 en Alcorcón liberador que además le sacó del descenso, la SD Huesca afronta ahora la primera sucesión de tres encuentros en una semana de la temporada, una circunstancia que en la liga no se va a dar más y que en la Copa del Rey dependerá de las rondas que se avancen. El próximo sábado llegará a El Alcoraz a las 21.00 el Sporting, el miércoles se visitará al Oviedo (19.00) y tres días después los oscenses regresarán a su hogar para medirse al Eldense (16.15). Un rival que mira hacia arriba para empezar, seguido de dos choques con los que ahora son rivales directos de la zona baja. Un triple examen para poner a prueba a la plantilla y sus últimos progresos y también para pasar página a asignaturas pendientes como el rendimiento en casa, donde solo se han sumado dos puntos en tres actuaciones.

Lo seguido de los encuentros invita a pensar en que Ziganda realizará rotaciones, más si se tiene en cuenta cómo gestionó este tipo de segmentos del calendario la temporada pasada. Hubo tres, todos en la primera vuelta y en todos ellos estuvo alrededor de la veintena de futbolistas alineados.

Para ello, el técnico, que con el debut de Bolívar en Alcorcón ya ha empleado a sus 23 jugadores de campo, podría tener disponible a toda o casi toda la plantilla. El equipo regresará el miércoles al trabajo después de dos días de descanso, no hay sancionados y la enfermería va camino de vaciarse. En Santo Domingo no estuvieron por problemas físicos Rubén Pulido y Valentín. El primero ya comenzó a ejercitarse con el grupo la semana pasada y al segundo no se le convocó debido a una sobrecarga.

Al respecto, el cuerpo técnico está siendo cuidadoso con los jugadores que arrastran molestias o que acumulan ya muchos minutos. Andrés y Sielva lo han jugado todo y otros como Obeng y Nieto no resulta extraño que en algunos entrenamientos se ejerciten a menor ritmo. Por el contrario, Kortajarena y Lombardo han ido perdiendo un protagonismo que ahora podrían tener ocasión de recuperar, mientras que piezas como Manu Rico, Aznar, Balboa y Bolívar casi no han participado, y Kento, llamado a tener un papel importante, necesita ganar en rodaje.

En el Sporting, el Huesca encontrará un oponente que marcha octavo en la clasificación con once puntos. No marca mucho, siete goles, y recibe poco, seis. Se está mostrando fuerte en El Molinón, pero aún no ha ganado a domicilio. Cayó con el Valladolid y el Racing de Ferrol y en sus dos siguientes salidas, a Oviedo y Andorra, ha empatado a cero.

El viaje a Oviedo se produce casi justo un año después del de la temporada pasada. Entonces el resultado fue de 0-1. Así como contra el Sporting el once que se disponga apunta a ser muy similar al de Alcorcón, en el Tartiere los cambios podrían ser más profundos. En 2022 con respecto al 1-1 con el Lugo previo hubo cuatro novedades entre las que se contaron las primera titularidades de Vilarrasa, Salvador y Manu Rico. El duelo intersemanal, de hecho, es en el que más baile de nombres realiza Ziganda cuando se suceden tres jornadas en una semana. En el siguiente del último ejercicio, un 1-0 en el campo de la Ponferradina, hizo siete y en el último de la temporada pasada, la visita del Andorra (1-0), seis.

Los carbayones se presentarán con urgencias. Con tres puntos, son penúltimos, aún no han ganado y ya han cambiado de entrenador. Luis Carrión se estrenó el domingo en el banquillo tras coger el testigo de Cervera con un 0-1 frente al Valladolid.

Así como en el Sporting se pueden encontrar a los ex Yáñez e Insua, y en el Oviedo, a Seoane y Borja Bastón, además de al oscense Dani Calvo, al Eldense, donde también está Miguelón, se marcharon directamente desde el Huesca este verano Mateu y Timor. Marcha 16º con ocho puntos y con una racha de cuatro partidos sin ganar. Se presentará en El Alcoraz tras haber recibido al Oviedo y al Valladolid.

Después, para el siguiente compromiso fuera de las fechas de fin de semana habrá que esperar a la primera ronda de la Copa del Rey, el 1 de noviembre. En la liga solo hay fijada una jornada intersemanal más, la del 20 de diciembre con la que acabará la primera vuelta y arrancará el parón navideño.

En la 2022-23

Jornadas 9, 10 y 11

(5 de 9 puntos)

Huesca-Lugo, 1-1

Oviedo-Huesca, 0-1

Huesca-Racing, 0-0

Ziganda empleó entre los tres partidos a veinte jugadores de los que 17 fueron titulares.

Jornadas 13, 14 y 15

(6 de 9 puntos)

Huesca-Las Palmas, 1-0

Ponferrarina-Huesca, 1-0

Huesca-Villarreal B, 1-0

En total, tuvieron minutos 19 jugadores, de los que 18 entraron en al menos un once inicial.

Jornadas 18, 19 y 20

(3 de 9 puntos)

Eibar-Huesca, 2-1

Huesca-Andorra, 1-0

Real Zaragoza-Huesca, 3-0

Se uso a 22 futbolistas con 18 titulares distintos.